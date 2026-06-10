全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、韓国ドラマ「秘密の森～深い闇の向こうに～」6月13日（土）ひる2:00から放送を開始し、翌週以降は、毎週土曜日ひる1:00から2話連続で放送いたします。

１．番組概要・あらすじ

設計された真実 全員、容疑者… 韓国の映画界＆ミュージカル界でトップ走り続け、「馬医」や「神様がくれた14日間」など、ドラマでも活躍している俳優チョ・スンウ。近年アメリカ映画『REBEL MOON』にも出演し、海外でも活躍中の女優ペ・ドゥナが豪華共演！ そして、演技派俳優のユ・ジェミョンをはじめ、ヒットドラマで幅広い演技を見せたイ・ジュニョク、ライジングスターとして注目されているシン・ヘソンなど、実力派俳優が脇を固める。 2018年のテレビ部門にて大賞を受賞した他、最優秀演技賞、脚本賞を受賞した注目の大ヒットサスペンススリラードラマ！ ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/korea/himitsunomori/ ■番宣映像：https://youtu.be/mVe1p7BXKeg ■画像クレジット：©STUDIO DRAGON CORPORATION

2．あらすじ

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=mVe1p7BXKeg

子供時代に脳手術を受けた影響で感情を失い、理性だけで行動する冷徹で孤独な検事ファン・シモク(チョ・スンウ)。日常のように目の当たりにする検察の内部不正を断ち切ろうとしていたシモクの前に、現れた第一の死体。その後、相次ぐ第二、第三の死体。検察の内部不正を覆い隠すために相次いで起こる殺人の中で、周りの人すべてが殺人の動機を持つ容疑者として次々と浮上する。時には全員が犯人のように、時には全員が無実であるように感じられる…。シモクとは対照的に、人情味あふれる性格のハン・ヨジン刑事（ペ・ドゥナ）協力のもと、シモクは次第に犠牲者たちの共通点に気付き始める…。

3．放送スケジュール

6月13日（土）ひる2:00放送スタート 毎週土曜 ひる1:00～3:00 2話連続放送 (全23話 /韓国語・日本語字幕)

4．キャスト

役名：キャスト ファン・シモク：チョ・スンウ『インサイダーズ／内部者たち』「神様がくれた14日間」 ハン・ヨジン：ペ・ドゥナ『トンネル 闇に鎖(とざ)された男』『グエムル －漢江の怪物－』 ヨン・ウンス：シン・ヘソン「黄金色の私の人生」「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 ソ・ドンジェ：イ・ジュニョク「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」「私の人生の春の日」 イ・チャンジュン：ユ・ジェミョン「花郎＜ファラン＞」「恋のスケッチ～応答せよ1988～」

5．スタッフ

演出：アン・ギルホ「ミセスコップ」「私の婿の女」 脚本：イ・スヨン

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。