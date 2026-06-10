敏感肌向けヒト型セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」を展開する有限会社DSR（本社：大阪府吹田市、代表者：宮竹 二郎）は、公式オンラインショップにて数量限定で発売した「3種のアゼライン酸化粧品使い比べセット」が、発売後多くのお客様からご好評をいただき完売したことを受け、再販売を開始いたしました。

本セットは、アゼライン酸配合の化粧水・美容液3種をミニサイズで使い比べできる、公式ショップの会員様限定の特別セットです。 4月に発売した新商品「アドバンストエッセンスRO」のミニサイズも含まれており、アゼライン酸化粧品を初めて試す方や、自分の肌に合うアイテムを見つけたい方におすすめです。 販売価格は、定価合計4,532円相当のところ、税込1,650円。再販分がなくなり次第、販売終了となります。

梅雨・夏に向けて皮脂・ベタつき・肌荒れが気になる敏感肌に好評

べたつきやポツポツなどの肌悩みに対して注目されているアゼライン酸。 しかし、お肌が敏感な方は、アゼライン酸による刺激を感じやすい場合があります。 シェルシュールでは、お肌が敏感でもアゼライン酸を使ってみたいという方のために、濃度や処方がちがう３種類のアゼライン酸化粧品を販売してきました。 このトライアルセットでは、ご自身のお肌に合う「アゼライン酸化粧品」を見つけることができると、ご好評をいただきました。

アゼライン酸トライアルセット内容

アゼライン酸は皮脂が多い方にとってうれしい効果が期待できる一方で、敏感肌の方にとっては「刺激が心配」「自分の肌に合うか不安」「どのアイテムを選べばよいかわからない」といった声もあります。 シェルシュールでは、敏感肌の方にもアゼライン酸化粧品を取り入れやすいよう、処方や使用感の異なる複数のアイテムを展開してきました。 今回発売する「3種のアゼライン酸化粧品使い比べセット」は、化粧水タイプ、美容液タイプ、10％アゼライン酸配合美容液タイプの3種類を一度に試せるセットです。

セット内容

**1. バランシングモイスチャライザー ミニ 10mL** グリセリンフリーでベタつきにくく、さらっとした使い心地の化粧水で、肌荒れを防ぎながら肌を整えます。 **2. アドバンストエッセンスAZ ミニ 10mL** オイルフリーで、皮脂やベタつきが気になる肌にもつるんと使いやすい使用感の美容液です。 **3. アドバンストエッセンスRO ミニ 10mL** 2026年4月に発売した新商品。先行販売では3日で完売したアゼライン酸美容液。 アゼライン酸だけでなく、暴走肌荒れを防ぐ成分を厳選した、なめらかなミルク状の美容液です。

価格：4,532円相当のところ、1,650円（税込） 約64％オフ 販売期間：2026年6月30日（火）まで ※数量限定のため、なくなり次第終了となります。 販売場所：シェルシュール公式オンラインショップ URL：https://www.dsr-co.jp/pages/feature/3azelaic_acid 販売条件：会員限定、お一人様1個限り

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

https://www.dsr-co.jp/product/detail/90921111

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。 皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合 - 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド - 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方 - ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合 - お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ 代表者 ：宮竹 二郎 本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階 設立 ：2002年12月4日 事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売 資本金 ：300万円 URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二 大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。 元神戸大学バイオシグナル研究員。 元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。 化粧品・健康食品の開発。 2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/C6X0h0qBr_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/