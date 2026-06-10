株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」）は、データシステム株式会社（本社：福井県坂井市、代表取締役社長：胗生 幸二、以下「データシステム」）の温浴施設基幹システム「泉客万来」と、自社が提供するLINE公式アカウントを基盤としたDMP「+DIRECT（プラスダイレクト）」のシステム連携を開始いたしました。 本連携の第1弾事例として、茨城県常総市の温浴施設「常総ONSEN&SAUNA お湯むすび」にて、LINE上で利用可能な「デジタル会員証」の運用を2026年4月15日よりスタート。これにより、同施設における顧客管理のデジタル化を実現いたしました。

■ 導入の背景と課題

本取り組みの主な目的は、「お湯むすび」におけるデータマーケティング基盤の構築と、店舗運営のDX（デジタルトランスフォーメーション）の加速です。お客様へのストレスフリーなサービス提供を実現するとともに、バックエンドの運営効率を最大化させることで、施設全体のホスピタリティ向上に貢献してまいります。

■ システム連携による導入メリット

データシステムの「泉客万来」とクラブネッツの「+DIRECT」をAPI連携させることで、以下の3点を可能にしました。

1. 顧客情報の自動同期による「フロント業務のDX」

LINE公式アカウント上で入力された顧客情報（名前・生年月日・郵便番号など）を「泉客万来」に自動連携。受付スタッフの入力工数を最小化するとともに、人的ミスの防止とスマートな受付を実現しました。

2. スマホひとつで完結する「顧客体験の向上」

3万人を超える既存のLINE公式アカウントの友だちに加えて、新規登録者もすぐに利用できるデジタル会員証を提供。本導入によって、自動入館機に専用QRコードをかざすだけで受付が完了するとともに、来店履歴も自動蓄積されます。

3. ポイント制度による「再来店の促進」

デジタル会員証の導入にあわせ、館内利用金額100円につき1ポイント貯まる新制度を開始。LINE公式アカウントからマイページに直接アクセスでき、ポイントの有効期限や回数券の残数を確認できます。貯まったポイントは様々な館内サービスと交換可能で、「ポイント2倍デー」や「お得なクーポン」の配信など、LTV（顧客生涯価値）を高める仕組みも整えました。

■ 今後の展望

今回の導入により、精緻な購買行動の把握が可能となりました。今後は蓄積データを活用し、お客様のステータスに応じたパーソナライズ配信を推進します。クラブネッツは引き続きパートナー企業との連携を深め、様々な店舗ビジネスのデータ活用とLTV向上を技術面からサポートしてまいります。

https://www.plus-direct.jp/

▽データシステム「温浴施設フロントPOSシステム 泉客万来」 https://sennokyaku.com/

▽「常総ONSEN&SAUNA お湯むすび」 https://www.oyumusubi.com/