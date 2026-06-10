biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ )」にて、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの3ヶ月間、アメリカ生まれの人気マリンスポーツブランド「HOBIE（ホビー）」の足漕ぎSUPを使用し、海上の特設コースでタイムを競う夏季限定イベント「HOBIEタイムトライアル」を開催いたします。 本イベントで体験できるのは、自転車のようにペダルを漕ぐだけで、誰でも驚くほどのスピード感と推進力を味わえる最新のマリンアクティビティです。運動神経や年齢、特別な技術は一切不要。大阪市内からすぐの好アクセスでありながら、圧倒的な解放感と非日常の爽快感を体感していただけます。「一人で限界に挑むシングル部門」と「仲間や家族と息を合わせて楽しむチーム部門」の2つのゲーム性をご用意。さらに、夏の挑戦をより熱く盛り上げるコンテンツとして、全期間を通した最速王者には大人気ゲーム機、月ごとの最速チームにはマリーナ内カフェのBBQ無料チケット（4名分）を贈呈いたします。

本イベントの4つの魅力

1.誰でもすぐに海を駆け抜けられる！アメリカ発・新感覚アクティビティ「HOBIE」

使用するHOBIEのボードは、従来のSUPのような難しいパドルさばきは一切不要です。ボードの上に立ち、自転車を漕ぐように一歩ずつ踏み込むだけで、水中のフィンが効率よく連動し、グングンと前に進みます。抜群の安定性を誇る設計のため、海のアクティビティが初めての方や、バランス感覚に自信がない方でも、数分で乗りこなすことが可能です。

2.大阪市内で気軽に味わえる、圧倒的な「非日常のロケーション」

開催地である大阪北港マリーナは、都会の喧騒から離れ、美しい海と空を一望できるリゾート空間です。遠出をすることなく、日常のすぐ隣で本格的なマリンスポーツの興奮を味わうことができます。夕暮れ時には「関西の夕陽百選」にも選ばれた絶景が広がり、タイムトライアルの後はマリーナ内のカフェでゆったりとした時間を過ごす、贅沢な夏のひとときを提供します。

3.初心者からファミリーまで大歓迎！誰もが主役になれる手軽さ

身長130cm以上であれば、お子様からシニアの方までどなたでも安全に参加可能です（ライフジャケット無料貸出）。タイムアタックというゲーム性でありながら、ハードルは非常に低く、気軽な夏の思い出作りや、家族・友人同士のアクティビティとして、笑顔で競い合える手軽さが魅力です。

4.異なる興奮が楽しめる「2つの部門」と、モチベーションを高める賞品

参加者のスタンスに合わせて楽しめるよう、ゲーム性の異なる2つの部門を設けました。 シングル部門： 7月～9月の3ヶ月間を通したガチンコ総合決戦。全期間を通じて最も速かったトップ1名に、大人気ゲーム機「PlayStation 5」または「Nintendo Switch 2」をプレゼント。個人の限界と最速の栄誉に挑む熱いバトルです。 チーム部門： 月ごとに王者が決まる3期制バトル。最大4名で1つの大型ボードに乗り、息を合わせてゴールを目指します。各期間のトップチームには、マリーナ内の人気施設「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」のBBQ無料チケット（4名様分）を贈呈。仲間との絆が試されるチームプレイです。

部門・賞品紹介

【シングル部門（使用艇：エクリプス）】

開催期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）※3ヶ月間の通し開催 参加人数：1名 参加費：2,000円（トライアル3回） / 1,000円（トライアル1回） 賞品：全期間中の最速1位（1名）に「PlayStation 5」または「Nintendo Switch 2」

【チーム部門（使用艇：フィエスタ）】

開催期間（3期制）：①7/1～7/31 ②8/1～8/31 ③9/1～9/30 参加人数：1チーム 1～4名 参加費：2,000円／1組（トライアル2回） / 500円／1人（トライアル1回） 賞品：各期間（月ごと）の最速チームに「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」のBBQ無料チケット（4名分）

イベント開催概要

イベント名： HOBIEタイムトライアル ～足漕ぎSUPで海上タイムアタック！～ 開催期間 ：2026年7月1日（水）～9月30日（水） 開催時間 ： 各日 10:00～17:00 開催場所 ： 大阪北港マリーナ（大阪府大阪市此花区常吉2-13-18） 参加対象 ： 全年齢（身長130cm以上・ライフジャケット無料貸出あり） 参加方法 ： 事前予約 または 当日現地受付 Instagram ： https://www.instagram.com/hokkomarina/ 詳細・予約： http://hokkomarina.com/event/hobietimetrial

大阪北港マリーナとは

都市の喧騒からすぐの場所にありながら、海・空・風を感じる非日常の体験ができる、マリンアクティビティ・クルージング・レストランが融合した複合型レジャー施設です。初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティ（SUPやHOBIE）のほか、舞洲・夢洲を海上から巡る貸切チャータークルーズも提供しています。また、公園エリア「PARK HULL」や、レストラン「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」も併設されており、1日中のんびりと楽しめる大阪唯一の都市型マリンリゾートです。

施設詳細

施設名称：大阪北港マリーナ 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 電話番号：06-4400-5194 営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00 URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

https://www.hokkomarina.com/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売、レンタル

https://www.biid.jp/