Web・アプリ開発およびデザインを手獲るRialto合同会社（本社：東京都町田市、代表：國安智人）が運営する、Framerテンプレートプラットフォーム「pitaly8（ピタリーエイト、URL：https://pitaly8.com ）」は、2026年6月9日（火）、Googleマップ（Googleビジネスプロフィール）上に公式ウェブサイトのリンクを持たない小規模店舗や飲食店を対象に、店舗のCI、外観画像、営業時間、SNSユーザー数、現在地からの距離・方角をワンプレイスに網羅したFramer製Webサイトテンプレート「Alcor（アルコル）」の提供を正式に開始いたします。

【Alcor 実物デモ・プレビューURL】

https://alcor.framer.website/

https://pitaly8.com/showcase/alcor





本テンプレートは、昨今のMEO（マップ検索最適化）対策において致命的となっている「ホームページ未開設によるユーザー離脱問題」を解決するために開発されました。誤操作によるスケジュール流出を防ぐ店舗専用の独自コンポーネントを搭載しており、Webリテラシーのある制作者やオーナーであれば、最短60分でのスピード公開が可能です。なお、ローンチを記念し、2026年11月末日まで特別セール価格5,800円（税込・買い切り）にて提供するキャンペーンを実施いたします。

■開発の背景：Googleマップ普及の影にある「店舗ホームページ未開設問題」

近年、スマートフォンの普及に伴い、ユーザーが飲食店や小売店を探す手段として「Googleマップ」の重要性が極めて高まっています。

しかし、多くの中小店舗や個人商店において、「高額なホームページ制作予算がない」

「複雑な管理画面で更新できない」という理由から、

マップ上に公式ウェブサイトのURLを登録していない、

あるいは大手ポータルサイトのリンクで代用しているケースが散見されます。

これにより、ユーザーが詳細な店内の雰囲気や正確な営業時間を把握できず、他店へ流出してしまう「機会損失」が多発しています。

国内の商習慣に最適化したFramerパートナーである「pitaly8」はこの課題を解決すべく、マップからの受け皿として機能する超軽量・高機能テンプレート「Alcor」をリリースいたしました。

■「Alcor」が持つ、実店舗の集客機会を逃さない5つのコア機能

視覚的安心感を与える「CI・外観画像の最適化配置」 店舗のロゴ（CI）や外観、内観の魅力をファーストビューでストレートに伝えるデザインを採用。初めて訪れるユーザーの心理的ハードルを下げます。





トラブルを防ぐ「即時の営業時間・定休日反映」 臨時休業や営業時間の変更などをWeb上に反映可能。





店舗の信頼性を可視化する「SNSユーザー数（フォロワー）表示」 InstagramやX（旧Twitter）などの主要SNSの店舗のファン数をマニュアル表示。店主の「顔」や「リアルタイムの賑わい」を間接的に証明します。





迷わせずに店へ導く「現在地からの距離＆方角ナビゲート機能」 スマートフォンのGPS情報を活用し、ユーザーの現在地から店舗までの距離と方角を直感的に示すコンパス機能を実装。ルート案内の手前での離脱を防ぎます。





最新Webビルドツール「Framer」による爆速のページ表示速度 世界的に注目を集めるノーコード・ローコードツール「Framer」をベースに構築されているため、コードの最適化と画像の自動軽量化が標準装備されています。スマートフォンでの読み込み速度が圧倒的に速く、アクセスしたユーザーを待たせることによる離脱を徹底的に防ぎます。

■2026年11末まで限定！導入コストを限界まで削ぎ落とした「リリース記念セール」

今回のローンチに合わせ、個人商店や小規模事業者のDXを強力に支援するため、2026年11月30日までの期間限定で、特別セール価格での提供を行います。

一般的なホームページ制作会社への外注（初期費用数十万円～）とは異なり、導入コストを限界まで削ぎ落とした料金体系を提供します。





Webリテラシーのある方や、ご自身で少しWebを触ったことがあるオーナー様であれば、テンプレートに用意された「図解マニュアル」に沿って、

最短60分～で直感的にマイサイトを構築・公開することが可能です。





初期費用（期間限定セール価格）： 5,800円（税込・買い切り）※2026年11月30日（月）までの限定価格。追加のバージョンアップ費用などはかかりません。





月額運用費用（ランダムURL利用時）： 【永年無料（0円）】

月額運用費用（独自ドメインで運用したい場合）： 最安【月額1,500円前後～】（※ドメイン費用は別途実費）