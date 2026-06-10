Your Beat, Your Life. KV





カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”より、「Your Beat, Your Life.」をテーマにしたグローバルキャンペーンを2026年6月10日(水)より順次展開します。XG、堀米 雄斗、五十嵐 カノア、RUSHBALLをアンバサダーに起用し、自らの鼓動に従い限界に挑むすべての人々へメッセージを発信してまいります。









■キャンペーンコンセプト：Your Beat, Your Life.

“G-SHOCK”は、1983年の誕生以来「タフネス」を軸に、時計の常識を覆し続けてきました。今回始動する『Your Beat, Your Life.』は、その不屈の精神を現代の多様なライフスタイルに投影したものです。





周囲の評価や固定観念に縛られることなく、自分自身の内なる鼓動(Beat)を信じ、自らの人生(Life)を切り拓いていく。どんなに過酷な環境や、先の見えない状況にあっても、あきらめずに挑み続けるスピリットこそが、“G-SHOCK”のアイデンティティそのものです。本キャンペーンでは、多面的なコンテンツを通じてこのメッセージを発信し、既存のファンのみならず、新しい時代を創る若年層ユーザーへブランド価値の浸透を図ります。









■キャンペーンコンセプトが生まれた背景：“G-SHOCK”の原点にある不屈の精神

この「Your Beat, Your Life.」の根底には、ブランド誕生時の泥臭くも熱い挑戦の歴史があります。初代“G-SHOCK”は、「落としても壊れない時計」という当時では無謀とも言える理想を掲げ、数えきれないほどの試作と失敗を繰り返す中で生まれました。

何度落としても壊れてしまう過酷な現実に直面しながらも、開発者は決してあきらめることなく、実験を継続し、常識を覆す独自の「耐衝撃構造」を実現しました。この「あきらめない姿勢」こそが、今の時代に私たちが伝えたいメッセージの原点です。









■特設サイト

https://gshock.casio.com/jp/contents/ybyl/









■キャンペーンに参加する「挑戦者」たち

本キャンペーンには、音楽、ストリート、スポーツといった異なるフィールドで世界の頂点を目指し、限界を塗り替え続けている4組のアンバサダーが参加します。それぞれのリアルな姿を通じて、キャンペーンの世界観を体現します。





・XG 【HIPHOP／R&Bアーティストグループ】

2022年デビュー。2024年には初のワールドツアーを世界35都市47公演にて開催し約40万人を動員。2025年に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人として初めてSaharaステージのトリを飾るなど、世界を席巻する7人組アーティストグループ。





・堀米 雄斗 【スケーター】

日本人初となるSLS優勝を含む3連覇やX Gamesなど世界最高峰の大会で数々の実績を残す。2021年の東京オリンピックで男子ストリート初代金メダリストに輝き、2024年パリオリンピックでは奇跡の大逆転で連覇を達成。27歳にしてスケートボード界の世界的なアイコンになり、日本スポーツ界の若きトップアスリートとして名を馳せている。





・五十嵐 カノア 【サーファー】

両親の影響で3歳の時に生まれ育ったアメリカ・ハンティントンビーチでサーフィンを始める。2021年には、初めて正式種目となった東京オリンピックで日本代表として銀メダルを獲得。その後も2022年の「ISA World Surfing Games」での完全優勝や、世界最高峰の舞台「WSL Championship Tour」でコンスタントに好成績を残すなど、世界屈指のサーファーとして研鑽を積み続ける。





・RUSHBALL 【HIPHOPダンスユニット】

2004年にKYOKAとMAiKAでRUSHBALLを結成。結成当初から数々のコンテストで結果を残し、2016年には世界チャンピオンのタイトルを手にした。海外での活動も多くまさに日本を代表する女性二人組ユニット。









■コンテンツ展開について

2026年6月10日より、公式ホームページやInstagram、YouTubeなどのソーシャルメディアにおいて、スペシャルムービーを順次公開予定です。アンバサダーたちがそれぞれのフィールドで限界に挑む瞬間を、独自のビジュアル言語で切り取った映像作品でお届けします。彼らが着用する“G-SHOCK”のタフな機能性と、その精神性が融合した内容になっています。









■“G-SHOCK”とは

1983年、「落としても壊れない丈夫な時計を作りたい」という開発者の強い信念から誕生しました。以来、耐衝撃構造をはじめとする進化を続け、スポーツ、ファッション、アート、ミュージックなど、さまざまなカルチャーと融合しながら、世界中で愛されるブランドへと成長しました。どんな過酷な状況下でも動き続けるその姿は、挑戦を続けるすべての人々の腕元を支え続けています。









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