出典：Vortexa LNG Market Spotlight（2026年5月） 中東情勢の不透明感が続く中、世界のLNG市場は新たな均衡点を模索しています。カタールおよびUAEからの供給減少に対し、米国やカナダを中心とする北米の供給拡大が一定程度補完する一方、アジアでは猛暑予想を背景に夏季需要の早期回復が見られます。特に西アフリカからアジア向けの輸出増加が目立っており、供給構造の変化が進行しています。一方、欧州ではLNG輸入とガス在庫補充を後ろ倒しする動きが続いており、今後の需給バランスは中東情勢とアジアの夏季需要動向が大きな焦点となっています。

■ 中東情勢の影響は続くが、市場は代替供給で対応

中東地域の緊張継続により、カタールおよびUAEからのLNG供給は依然として制約を受けています。しかし、米国・カナダを中心とした北米からの供給増加が減少分の約40％を補い、市場全体としては供給不足の深刻化を回避しています。

■ アジアでは夏季需要が早くも拡大

アジア各国では、例年より高温となる夏の予報を背景にLNG輸入が5月に回復しました。特にタイや東南アジアで需要増加が見られる一方、日本では原子力発電や石炭火力の活用拡大によりLNG需要が抑制されています。

■ 西アフリカが存在感を拡大

ナイジェリアのLNG輸出は2020年以来で最も好調な年初となり、西アフリカ全体でも生産量が増加しています。増加したカーゴの多くはアジア向けに出荷されており、中東供給減少の代替供給源として重要性を高めています。

■ 欧州はLNG輸入を抑制、在庫補充を後ろ倒し

欧州の4月LNG輸入量は前年比8％減少し、2024年以降で最大の落ち込みとなりました。価格差を活用した柔軟な調達戦略により、ガス在庫の補充時期を後ろ倒しする動きが広がっています。

■ LNG船市況は高止まりを維持

中東情勢の影響を受け、LNG船スポット傭船料率は依然として高水準を維持しています。ただし、船腹供給自体は十分に確保されており、市場で実際の船不足が発生している状況ではありません。

■ アジア向け長距離輸送が増加

中東供給の一部を補うため、米国・西アフリカなど大西洋圏からアジア向け輸送が増加しています。これによりLNG船の平均航海距離（トンマイル需要）が拡大し、最新鋭の2ストロークLNG船への需要を支えています。

今後の注目点

市場関係者は、ホルムズ海峡を巡る中東情勢の行方と、アジアにおける夏季電力需要の動向を引き続き注視しています。特に北東アジアで予想される猛暑がLNG需要を押し上げる可能性があり、今夏の需給バランスと運賃動向を左右する重要な要因となりそうです。

https://bit.ly/4v0Z153