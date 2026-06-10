株式会社STABLES（本社：東京都文京区 代表取締役：布施哲也）は、「ニュウマン高輪」South 1階の800°DEGREES TAKANAWAにて、旬素材が持つ新たな魅力を表現した夏季限定のかき氷コレクション全4種を販売いたします。 トマトやとうもろこしなど、本来はスイーツの主役として語られることの少ない素材に着目し、その個性豊かな甘みや香りを引き出した一品へと昇華。素材との意外な出会いと、既成概念にとらわれない味わいをお楽しみいただけます。 開発段階の試食では、スタッフから「素材の個性がデザートとして見事に調和している」「想像していた以上に上品な甘さ」といった声も上がり、素材が持つ新たな魅力を再発見する機会となりました。 800°DEGREES TAKANAWAならではの発想で仕立てた、デザートとしての新たな楽しみ方を提案する一皿。この夏だけの特別な味わいをご提供します。

井出農園”フルティカトマト”とチェリー

通常1.5倍もの糖度を持つフルティカトマトをコンポートし、まるでフルーツのような甘さを引き出しました。 チェリーとの“甘酸っぱい”掛け合わせが絶妙で、最後まで飽きることなく楽しめる一杯です。 価格：1,400円（税込）

トウモロコシとみたらしわらび餅、ブラウンチーズケーキ

濃厚なとうもろこしクリームに、キャラメルを思わせる香ばしいブラウンチーズを合わせたケーキ。 みたらしソースの甘じょっぱさが全体をまとめ、後を引くおいしさに仕上げました。 価格：1,600円（税込）

完熟ももと烏龍ミルクティー

華やかな花香と蜜のような甘みを持つ鳳凰単叢「蜜蘭香」を贅沢に使用したオリジナル烏龍ミルクティーソース。 桃の瑞々しい香りと甘さに寄り添いながら、その魅力をより一層引き立てます。 価格：1,600円（税込）

大河内煎茶と紫蘇ライチ、わらび餅

煎茶、紫蘇、お米、わらび餅が織りなす和の味わいに、ライチの瑞々しい甘みと芳香を重ねました。 オリエンタルな余韻が広がる、これまでにない組み合わせの一杯です。 価格：1,400円（税込）

800°DEGREES TAKANAWA基本情報

〔店舗名〕800° DEGREES TAKANAWA 〔所在地〕東京都港区高輪二丁目２１番２号 ニュウマン高輪 South 1F 〔最寄駅〕JR「高輪ゲートウェイ駅」改札より徒歩1分 都営浅草線、京急本線「泉岳寺駅」A2出口より徒歩3分 〔席数〕約70席

会社概要

商号 ：株式会社STABLES 代表者：代表取締役 布施 哲也 所在地：東京都文京区千駄木3-35-12 3F 設立 ：2019年4月1日 URL ：http://www.stables.jp/

お問い合わせ先

株式会社STABLES（ステーブルス） 担当：伊藤・亀井 電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時） E-mail：t-ito@stables.jp