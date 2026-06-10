“パッケージキーホルダー”を手作りで。新商品「つめきゅん」発売

株式会社MY mama

近年、バッグやスマートフォンなど身近なアイテムに付けて楽しむチャームの人気が続いています。

中でも、商品パッケージをそのまま小さくしたような「ブリスターパック」は、立体感のある新鮮なデザインとして注目を集めています。

さらに、SNSが日常に浸透する中で、持ち物を自分らしくカスタムしたい方や、自分だけの世界観を表現したいハンドメイド作家、親子でおうち遊びを楽しみたい方など、幅広い層で“自分で作るもの”への関心が高まっています。

こうした市場動向を受け、株式会社MY mamaは、レジンを使わずにパッケージキーホルダー作りを楽しめる新商品「つめきゅんパック」を企画しました。

本物のパッケージ素材を使用し、デコパーツや封入素材を詰め込むだけで、誰でも簡単に“売り物みたい”なキーホルダーを作ることができます。

■ レジン不要のパッケージ素材

「つめきゅんパック」は、レジンを使わずにパッケージキーホルダー風の作品が作れるクラフト素材です。

一般的な商品パッケージにも使用されるプラスチック素材を採用しており、軽くて扱いやすく、透明感のある仕上がりが特長です。

難しい工程や専門的な道具を使わず、パーツを詰めて組み合わせるだけで、立体感のあるキーホルダー作りを楽しめます。

■ “簡単にかわいく作れる”ための構造

企画にあたり、まずはパッケージ素材のサンプルを複数取り寄せ、厚みや強度、扱いやすさを検証しました。

完成品ではなく、手作りを楽しむための素材だからこそ、見た目のかわいさだけでなく、作業のしやすさも重要です。

そこで「つめきゅん」は、パーツをぴったりはめ込める構造に設計。

初めての方でも迷いにくく、簡単に組み立てられる仕様にしました。

■ パッケージ型ならではの楽しいデザイン

市販品にはないサイズ感やデザインにこだわり、全体にスカラップを施したパッケージのデザインや、中の仕切り部分にもハート型を取り入れるなど、細かな部分までかわいらしく仕上げました。

デコパーツや封入素材を入れることを前提とした構造のため、部屋ごとにパーツを分けて配置できます。

好きな色、好きなモチーフ、好きなパーツを詰め込むことで、自分だけの小さな世界観を表現できます。

また、キーホルダーとして使用できるよう、あらかじめ穴開き仕様にしています。

■ 親子クラフトや推し活にも

「つめきゅん」は、親子で楽しむ「おうち遊び」にも適した商品です。

レジンを使用しないため、より気軽に取り組むことができ、パーツを選ぶ、並べる、詰めるという工程を通して、お子様の創造力を育むきっかけにもなります。

また、推しカラーのパーツを詰めたり、好きなモチーフを組み合わせたりすることで、推し活アイテムとしても楽しめます。

バッグやポーチ、スマートフォンまわりに付けて楽しめる、自分だけのカスタムキーホルダー作りを提案します。

■ 手作りの楽しさをもっと身近に

「つめきゅん」は、流行のパッケージキーホルダーを、もっと簡単に、もっと身近に楽しめるよう企画した商品です。

好きなものを詰め込む時間。

完成した作品を身近なアイテムに付ける楽しさ。

誰かに見せたくなる、特別感のある仕上がり。

MY mamaは「つめきゅん」を通して、手作りの楽しさと、自分らしくカスタムする喜びをお届けしていきます。

商品概要

商品名：つめきゅん

発売日：2026年6月10日10:00～



価格：

5個入：税込399円／50個入：税込2,992円

全て揃ったキット：税込2,999円

販売店舗：

手作り工房MYmama（エムワイママ）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/2638r/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MY mama（エムワイママ）

公式サイト お問い合わせフォーム：https://mymama.co.jp/contact/

【株式会社MY mamaについて】

「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」

株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。

全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売しています。

創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり、現在に至ります。

楽天ショップ: https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-my-mama/

ヤフーショップ：https://shopping.geocities.jp/my-mama/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/node/5326726051

Instagram配信中（@tedukuri_my_mama）

https://www.instagram.com/tedukuri_my_mama/

会社名：株式会社MY mama

所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番

代表者：蟹江 幸子

公式HP：https://mymama.co.jp/

事業内容: 手芸材料の企画・製造・販売