“パッケージキーホルダー”を手作りで。新商品「つめきゅん」発売
近年、バッグやスマートフォンなど身近なアイテムに付けて楽しむチャームの人気が続いています。
中でも、商品パッケージをそのまま小さくしたような「ブリスターパック」は、立体感のある新鮮なデザインとして注目を集めています。
さらに、SNSが日常に浸透する中で、持ち物を自分らしくカスタムしたい方や、自分だけの世界観を表現したいハンドメイド作家、親子でおうち遊びを楽しみたい方など、幅広い層で“自分で作るもの”への関心が高まっています。
こうした市場動向を受け、株式会社MY mamaは、レジンを使わずにパッケージキーホルダー作りを楽しめる新商品「つめきゅんパック」を企画しました。
本物のパッケージ素材を使用し、デコパーツや封入素材を詰め込むだけで、誰でも簡単に“売り物みたい”なキーホルダーを作ることができます。
■ レジン不要のパッケージ素材
「つめきゅんパック」は、レジンを使わずにパッケージキーホルダー風の作品が作れるクラフト素材です。
一般的な商品パッケージにも使用されるプラスチック素材を採用しており、軽くて扱いやすく、透明感のある仕上がりが特長です。
難しい工程や専門的な道具を使わず、パーツを詰めて組み合わせるだけで、立体感のあるキーホルダー作りを楽しめます。
■ “簡単にかわいく作れる”ための構造
企画にあたり、まずはパッケージ素材のサンプルを複数取り寄せ、厚みや強度、扱いやすさを検証しました。
完成品ではなく、手作りを楽しむための素材だからこそ、見た目のかわいさだけでなく、作業のしやすさも重要です。
そこで「つめきゅん」は、パーツをぴったりはめ込める構造に設計。
初めての方でも迷いにくく、簡単に組み立てられる仕様にしました。
■ パッケージ型ならではの楽しいデザイン
市販品にはないサイズ感やデザインにこだわり、全体にスカラップを施したパッケージのデザインや、中の仕切り部分にもハート型を取り入れるなど、細かな部分までかわいらしく仕上げました。
デコパーツや封入素材を入れることを前提とした構造のため、部屋ごとにパーツを分けて配置できます。
好きな色、好きなモチーフ、好きなパーツを詰め込むことで、自分だけの小さな世界観を表現できます。
また、キーホルダーとして使用できるよう、あらかじめ穴開き仕様にしています。
■ 親子クラフトや推し活にも
「つめきゅん」は、親子で楽しむ「おうち遊び」にも適した商品です。
レジンを使用しないため、より気軽に取り組むことができ、パーツを選ぶ、並べる、詰めるという工程を通して、お子様の創造力を育むきっかけにもなります。
また、推しカラーのパーツを詰めたり、好きなモチーフを組み合わせたりすることで、推し活アイテムとしても楽しめます。
バッグやポーチ、スマートフォンまわりに付けて楽しめる、自分だけのカスタムキーホルダー作りを提案します。
■ 手作りの楽しさをもっと身近に
「つめきゅん」は、流行のパッケージキーホルダーを、もっと簡単に、もっと身近に楽しめるよう企画した商品です。
好きなものを詰め込む時間。
完成した作品を身近なアイテムに付ける楽しさ。
誰かに見せたくなる、特別感のある仕上がり。
MY mamaは「つめきゅん」を通して、手作りの楽しさと、自分らしくカスタムする喜びをお届けしていきます。
商品概要
商品名：つめきゅん
発売日：2026年6月10日10:00～
価格：
5個入：税込399円／50個入：税込2,992円
全て揃ったキット：税込2,999円
販売店舗：
手作り工房MYmama（エムワイママ）
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/2638r/
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社MY mama（エムワイママ）
公式サイト お問い合わせフォーム：https://mymama.co.jp/contact/
【株式会社MY mamaについて】
「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」
株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。
全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売しています。
創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり、現在に至ります。
楽天ショップ: https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-my-mama/
ヤフーショップ：https://shopping.geocities.jp/my-mama/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/node/5326726051
Instagram配信中（@tedukuri_my_mama）
https://www.instagram.com/tedukuri_my_mama/
会社名：株式会社MY mama
所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番
代表者：蟹江 幸子
公式HP：https://mymama.co.jp/
事業内容: 手芸材料の企画・製造・販売