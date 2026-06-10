SEO/LLMOツール「パスカル」が、AIがユーザーへの取材を通じて″書き手の唯一無二の経験″を引き出す新しいAIライティング機能、「パスカルチャット」をリリース！

株式会社オロパス

株式会社オロパス（本社：北海道札幌市、代表取締役：藤井慎二郎）は、自社が開発・提供するSEO/LLMOツール「パスカル」において、AIがユーザーへインタビューを行うことで、書き手のリアルな知識や経験を組み込んだ高品質なSEO記事を自動生成する新しいAIライティング機能、「パスカルチャット」を正式にリリースしました。

■ 開発の背景：AI記事の量産による「コモディティ化」とSEOの課題

パスカルチャットの詳細はこちら :https://www.pascaljp.com/feature/pascalchat.html

近年、生成AIの普及により誰もが手軽に記事を作成できるようになりました。

しかし、完全自動のAIツールが生成する記事は、インターネット上の既存情報を集約したものが多く、「どこかで見たような無機質な内容」になりがちです。

現在のSEOにおいて最も重視されるのは、AIが模倣できない「書き手自身の経験」や「専門性（一次情報）」です。

しかし、現場の担当者からは「何から手をつけたら良いか分からない」「自分の経験をどう文章化すればSEOに強い記事になるのか分からない」という声が多く寄せられていました。

そこでパスカルは、「AIに記事執筆を丸投げする」のではなく、「AIが人に取材し、その人の中にしかない価値ある経験を引き出す」という、全く新しいアプローチのAIライティング機能を開発いたしました。

■ パスカル「AIライティング機能」3つの革新的な特徴

1. AIがあなたにインタビュー。チャットに答えるだけで「唯一無二の記事」に

AIが優秀なインタビュアーとなり、ユーザーに対して記事のテーマに沿った質問を投げかけます。

ユーザーはチャット感覚でそれに答えるだけ。

自分でも気づかなかった独自の視点やリアルな実体験が自然とストーリー化され、従来のAI特有の一般論ではない、書き手の経験や熱量が伝わる記事が完成します。

2. 統計データに基づいた「勝てる構成」を30秒で自動用意

パスカル最大の強みである「検索上位サイトの統計分析」をバックボーンに、Googleなどの検索エンジンに評価される「最適な構成」をわずか30秒で完璧に用意します。

「読者が本当に知りたい情報（網羅性）」と「あなただけの経験談（独自性）」が完璧に融合したプロ品質の記事が、20～40分で書き上がります。

3. 記事公開後の「被リンク・内部対策」まで自動でタスク化

本機能は、記事を書いて終わりではありません。

公開後に検索順位をさらに引き上げるため、狙うべき外部サイト（被リンク候補）の抽出や、サイト内のどこからリンクを貼るべきか（内部リンク対策）まで自動提案。

順位を上げるための「次の一手」まで一気通貫でサポートします。

■ 【4日間限定】新機能を製品版と一緒に試せる無料体験キャンペーンを実施

パスカルチャットのリリースに伴い、初めてパスカルをご利用になる方はもちろん、過去に体験版をご利用いただいたことのある企業様も、パスカルチャットを含むすべての機能を【4日間無料】でお試しいただけるキャンペーンを実施いたします。

新しくなったパスカルの「執筆体験」を、ぜひこの機会にご体感ください。

SEOツール「パスカル」について

4日間の無料体験に申し込む :https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html

「パスカル」は、2014年の提供開始以来、Webマーケティング会社やSEOコンサル会社をはじめ、一般事業会社のマーケティング担当者まで、幅広くご利用いただいているSEO/LLMOツールです。

（2026年6月時点で2,900社以上にご導入いただいております）

今回リリースしたパスカルチャットのほか、キーワード選定や競合サイト調査など、SEOに必要な作業を幅広くサポート。

さらに、LLMO対策としてサイテーション分析機能も搭載されています。

「専門知識がなくても使える」設計で、初めての方でも安心してご利用いただけます。

SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

▼パスカルの新機能、パスカルチャットはこちら

https://www.pascaljp.com/feature/pascalchat.html

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html

▼パスカルの公式Xはこちら

https://x.com/pascal_oroppas

▼パスカルの公式サイトはこちら

https://www.pascaljp.com/

パスカルの詳細はこちら :https://www.pascaljp.com/