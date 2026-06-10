夏こそ″ひんやり″お芋スイーツ！「夏のさつまいも博2026」前売券が本日より販売開始！

株式会社頼人

2026年8月6日（木）～9日（日）に幕張メッセ・ホール3にて開催する「夏のさつまいも博2026」の各種チケット販売を開始いたしました。



「夏のさつまいも博」は、時間枠ごとの滞在時間制で開催いたします。1日4枠、各枠105分の前売入場券に加え、開場30分前の9:30から入場でき、夜まで楽しめる1日フリーパスも枚数限定でご用意。お目当てのメニューを確実にゲットしたい方はフリーパスがおすすめです。1日フリーパス・夏のさつまいも博前売入場券は、大人気の公式キャラクターおさつ隊長のうちわ付き！

例年大変多くのお客様にご来場いただいており、前売券が完売となる日がございます。その場合、予告なく、当日券の販売数を大幅に制限、または中止させていただくことがあります。当日は確実にご入場いただけるよう、事前の前売券購入をおすすめいたします。

お好きな楽しみ方で選べる3種類のチケットを販売します！

「夏のさつまいも博2026」では、お好みで選べる3種類のチケットをご用意いたしました。

『1日フリーパス』

開場30分前の9:30から入場可能なチケットです。17:00まで再入場手続き不要で入退場自由、また、「夜のさつまいも博」もお楽しみいただけるイモ推し必見のチケットです。

開催日時：8月6日（木）～8月9日（日）9:30～17:00＆17:30～20:00 *9日は17:00まで

『夏のさつまいも博 一般入場券』

本チケットは、1回のご入場につき【滞在時間105分】の時間枠制となります。 なお、再入場手続きを行うことで、当日に限り何度でも無料で入場いただけます。「もう少しゆっくり回りたい」「もっと買い物を楽しみたい」という場合は、ぜひご利用ください。※混雑等による入場規制時、および「夜のさつまいも博」へのご入場にはご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

開催日時：8月6日（木）～8月9日（日）10:00～17:00

『夜のさつまいも博 一般入場券』

「夜のさつまいも博」は8月6日（木）～8日（土）17:30～20:00に開催します。

オリジナルさつまいもカクテルとともに、夜しか味わえない「夜限定メニュー」もお楽しみいただけます。仕事終わりのちょっとした飲み会にもいかがでしょうか。

開催日時：8月6日（木）～8月8日（土）17:30～20:00

チケット詳細を見る （公式HPへ） :https://imohaku.com/2026summer/「夏のさつまいも博2025」の様子

▼夏のさつまいも博2026公式ホームページ

https://imohaku.com/2026summer/

各店舗の出品メニューも公開いたしました。ぜひご覧ください！

出品メニューはこちら：https://imohaku.com/2026summer/#shoplist

■出店店舗一覧

&potato(R)/BUTTER CREPE LAB./N4.5/OIMOcafe/sweet＆healthy SAZANKA/

THE IMOMITSU/芋ばっかりの専門店IMOBAKKA/芋ぴっぴ。キッチンカー熊本/うなぎいもストア/おいも日和/おいもや 農家の台所 ★東京都羽村市★/尾張芋屋 芋吉/倉敷芋屋 蜜の月/神戸芋屋 志のもと/小江戸川越 芋福堂/五島商店 佐藤の芋屋/千葉芋屋 芝山農園｜CAFE NETAIMO/超蜜やきいもpukupuku/つぼやき芋専門店 ぽっとすいーと/日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo/蜜芋処えんむすび/焼き芋スイーツ ほっこり芋/らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ/浪漫焼き芋 芋の巣 （24店舗、五十音順）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XzO5nFdTtsQ ]

【開催概要】

名 称：「夏のさつまいも博2026」／「夜のさつまいも博2026」

開催日時：2026年8月6日(木)～8月9日(日) 10:00～20:00 ※9日は17:00まで

「夏のさつまいも博」8月6日(木)～9日(日) 10:00～17:00

「夜のさつまいも博」8月6日(木)～8日(土) 17:30～20:00

会場：幕張メッセ 展示ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分



■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：茨城県／徳島県／行方市／千葉市／香取市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

後援申請中：熊本県／鹿児島県／鹿屋市

■協力：ちばぎん商店株式会社



公式HP : https://imohaku.com/2026summer/

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＜ 一般お問い合わせ ＞

さつまいも博実行委員会 （株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

TEL：03-6161-9424

EMAIL：info@imohaku.com

https://imohaku.com/