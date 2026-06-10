ブルックス ブラザーズからアメリカ建国250周年を記念した限定コレクションが登場！

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：足達 成幸、以下 ブルックス ブラザーズ）が、アメリカ建国250周年を記念した限定カプセルコレクションを発売いたします。今年、建国250周年という歴史的な節目に合わせ、星条旗柄を背景にブランドのアイコンである“ゴールデン フリース”を配した特別なデザインのアパレルや小物が登場します。

本コレクションは、メンズアパレル （長袖・半袖のボタンダウンシャツ各2色、Tシャツ2型）、ウィメンズアパレル（シャンブレーボタンダウンシャツ）、小物（メンズ・ウィメンズソックス、キャップ2色、トート、ボトル、マグ）の展開となり、6月17日（水）よりブルックス ブラザーズ 公式オンラインストアおよび、ブルックス ブラザーズ店舗（アウトレット店除く）にて発売いたします。

今回の発売を記念し、ブルックス ブラザーズの店舗、（アウトレット店を除く）オンラインストアでは「アメリカ建国250周年記念コレクション」の商品をご購入いただいたお客様に、先着で「星条旗柄ゴールデン フリース」ステッカーをプレゼントいたします。なお、数量限定のため、なくなり次第終了となります。

メンズアパレル

ボタンダウンシャツ（長袖 ホワイト、ホワイト/ブルー）各\24,200（半袖 ホワイト、ホワイト/ブルー オンラインストア限定）各\23,100（全て税込価格）＜Men’s: Polo Collar Shirts＞

ブルックス ブラザーズが生み出したポロカラー（ボタンダウン）シャツは、ファッション史上最も模倣されたと言われるブランドを象徴するアイテムのひとつです。今年はアメリカ合衆国建国250周年という節目を迎え、そのアニバーサリーモデルとして、胸元に星条旗柄の“ゴールデン フリース”の刺繍をプラス。100%コットンのオックスフォード生地を使用し、幅広い体型の方に合うようにデザインされた、標準的な程よいフィット感のRegular Fitモデル。

＜Men’s: T- Shirts＞

USAコットンを使用したヘビーウェイトTシャツ。透けにくく丈夫で、しっかりとした厚みの生地に、星条旗柄の“ゴールデン フリース”をプリントしたデザインと胸元にクラッシックな筆記体ロゴを刺繍したデザインの2型で展開。

ジャケットのインナーとしてはもちろん、一枚着としても存在感を発揮するアイテムです。

ウィメンズアパレル

Tシャツ各\12,100（税込価格）シャンブレーボタンダウンシャツ \30,800（税込価格）＜Women’s: Polo Collar Shirts＞

コットン100%のドライタッチでハリのあるコットンシャンブレー生地を使用し、製品ワンウォッシュ加工を施すことでヴィンテージライクな風合いに仕上げました。胸元には、星条旗柄の“ゴールデン フリース”の刺繍をプラス。身幅とアームホールにゆとりをもたせ、ゆったりとした、リラックス感のあるボックスシルエットで展開します。

小物

＜Men’s & Women’s : Socks＞

星条旗柄の“ゴールデン フリース”をワンポイントであしらったソックスは、メンズ・ウィメンズともに展開。シンプルなコーディネートのアクセントとして活躍するほか、ギフトにもおすすめのアイテムです。

ソックス（メンズ・ウィメンズ）各\2,200（税込価格）

キャップ各\11,000（税込価格）＜Caps＞

デイリー使いに活躍するベースボールキャップにも、アニバーサリーモデルが登場。コットンのツイル地を使用し、フロントに、星条旗柄の“ゴールデン フリース”ロゴ、バックにブルックス ブラザーズの創業年である1818が刺繍されたデザイン。

＜Tote＞

星条旗柄の“ゴールデン フリース”のビッグロゴがプリントされた裏地なしの一枚仕立てで、気軽に持ち運べる仕様のトートバッグ。内ポケットとボトルホルダーポケットを備え、実用性にも配慮しています。

トート\12,100（税込価格）

ボトル\6,600(16oz) マグ(12oz) \5,600(全て税込価格)＜Bottle/Mug＞

アメリカ発の人気ブランドHydro Flask（ハイドロ フラスク）とのコラボボトルとマグが、シルバーの星条旗柄“ゴールデン フリース”をあしらった限定デザインで登場。優れた機能性と安心設計を兼ね備え、長く愛用いただけるアイテムです。ギフトにもおすすめです。

【お問い合わせ先】

ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

オフィシャルサイト： http://www.brooksbrothers.co.jp

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