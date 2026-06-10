焼く・煮る・蒸すがこれ1台「ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート」を発売

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ダイアモンドヘッド株式会社



ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD



様々な調理に対応する3種類のプレート


　グリルプレート、炒め物プレート、たこ焼きプレートの３種類のプレートと専用の蓋を付属。


　電源ON/OFFだけの簡単操作で、お気軽にご使用いただけます。



ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD

ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD



コンパクトに収納



ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD

　電源コードは本体裏面に収納でき、3枚のプレートと蓋は全て重ねることが可能な為、コンパクトに収納できます。プレートにはフッ素加工を施し、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。




製品仕様




ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD




お問い合わせ先：


ROOMMATE(R) OVER TIME(R)


ダイアモンドヘッド株式会社


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