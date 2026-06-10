焼く・煮る・蒸すがこれ1台「ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート」を発売
ダイアモンドヘッド株式会社
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
様々な調理に対応する3種類のプレート
グリルプレート、炒め物プレート、たこ焼きプレートの３種類のプレートと専用の蓋を付属。
電源ON/OFFだけの簡単操作で、お気軽にご使用いただけます。
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
コンパクトに収納
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
電源コードは本体裏面に収納でき、3枚のプレートと蓋は全て重ねることが可能な為、コンパクトに収納できます。プレートにはフッ素加工を施し、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
製品仕様
ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD
お問い合わせ先：
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/(https://roommate.life/contact/)