焼く・煮る・蒸すがこれ1台「ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート」を発売

ダイアモンドヘッド株式会社

ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD

様々な調理に対応する3種類のプレート

グリルプレート、炒め物プレート、たこ焼きプレートの３種類のプレートと専用の蓋を付属。

電源ON/OFFだけの簡単操作で、お気軽にご使用いただけます。

ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RDROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD

コンパクトに収納

ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD

電源コードは本体裏面に収納でき、3枚のプレートと蓋は全て重ねることが可能な為、コンパクトに収納できます。プレートにはフッ素加工を施し、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。

製品仕様

ROOMMATE(R) 3WAYホットプレート RM-243TE-RD

お問い合わせ先：

ROOMMATE(R) OVER TIME(R)

ダイアモンドヘッド株式会社

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