プリメディカ、「健康経営優良法人2026」に認定。健康経営ページを新たに公開。

株式会社プリメディカ

予防医療領域における検査サービスを展開する、株式会社プリメディカ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：田中 友英、以下「当社」）は、このたび、健康経営に関する2つの認定を取得いたしました。

経済産業省および日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026」を取得したほか、健康企業宣言東京推進協議会が認定する健康優良企業「金の認定」を初めて取得いたしましたので、お知らせします。

これを機に、当社の健康経営に関する考え方や具体的な取り組みをより分かりやすくお伝えするため、健康経営ページをリニューアルいたしました。

“すべての従業員が心身共に健康でクリエイティブに活躍できる環境づくり”という方針のもと、今後もプレゼンティーズムの改善を目指し、従業員の健康増進を支援する健康経営を推進します。

「健康経営戦略マップ」の公開

今回のリニューアルでは、当社の健康経営に対する考え方に加えて、「健康経営戦略マップ」を策定いたしました。また、具体的な取り組み内容や制度などを掲載しております。予防医療を社会に広げる企業だからこそ、まずは従業員の健康づくりを推進する姿勢を表しております。

●掲載内容

健康経営戦略マップ当社の主な取り組み

●年に一度、健康診断実施と保健指導

●健康維持のための福利厚生制度の充実

・健康診断時のオプション検査の費用負担（上限あり）

・健康経営ポイントの付与

●自社サービスを活用した独自の健康支援制度

●ウェルビーイング支援制度

・外部カウンセリングサービスの提供

●ライフスタイルに合わせたワークスタイルを提供

・フレックスタイム制度などの導入

・産前産後休暇や育児休業の取得推進

●職場の健康啓発活動

・実際の取り組みの様子自社サービスを活用した健康支援制度社内で開催した食生活セミナー職場改善ワーク従業員向けの健康啓発活動

健康経営ページ：https://www.premedica.co.jp/company/company-declaration/

「健康経営プロジェクト」推進者からコメント

「今回の認定は、当社にとってまだスタート地点だと思っています。引き続き私たちは、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、それぞれが持つ力を最大限に発揮できる環境づくりを目指していきたいと考えています。

また、社内での健康経営の実践を通じて、プレゼンティーズムの改善や従業員の健康増進に関する知見・データを蓄積し、その成果を社外にも積極的に発信していきたいと考えています。予防医療を推進する企業として、社会全体の健康課題解決にも貢献できる仕組みづくりを、今後さらに推進してまいります。 」

＜参考＞

●経済産業省「健康経営優良法人認定制度」

経済産業省が実施する地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

●健康企業宣言東京推進協議会「健康企業宣言『銀の認定』『金の認定』」

健康企業宣言とは、「健康優良企業」を目指して事業所全体で健康づくりに取り組むことを宣言し、一定の成果をあげた場合は「健康優良企業」として認定される制度です。「金の認定」とは、一定の成果を上げた企業が取得できる認定マークです。

https://www.kprt.jp/contents/health/

●プレゼンティーズム

WHO（世界保健機関）によって提唱された健康問題に起因したパフォーマンスの損失を表す指標です。欠勤にはいたっておらず勤怠管理上は表に出てこないが、健康問題が理由で生産性が低下している状態のことです。メンタルヘルス不調の他、アレルギーや偏頭痛、生活習慣病等により、プレゼンティーズムが発生することが明らかになっています。

https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-3003/

会社概要

重大疾患の発症リスクを早期に判定する検査の研究開発／マーケティング／販売など予防医療に特化した事業を展開しています。脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index」、腸内フローラ検査サービス「Flora Scan」をはじめとする疾患リスク検査サービスを、全国4,700施設以上の医療機関を通じて提供しております。提供している検査サービスは、2026年5月現在で累計150万人以上の方にご受検いただき、健康管理に役立てていただいております。

本社：東京都港区芝公園2丁目3-3 寺田ビル 5階

設立：2010年7月

代表：田中 友英

事業内容：予防医療事業、最先端医療の研究開発事業



※本リリースにおける「予防医療」とは、疾病の診断・治療等の医療行為を指すものではなく、検査結果や情報提供を通じて、生活習慣の見直しや健康意識の向上を支援する取り組みを意味しています。

※「LOX-index」と「Flora Scan」、「うんちぇっく」は、当社の登録商標です。