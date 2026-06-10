底辺から最強の武者へ――　両親を失った少年が、システムとの出会いで世界を変える！巨大な凶獣に立ち向かう、底辺から駆け上がる爽快ファンタジーアクション

株式会社カカオピッコマ

・ ”システムとの出会い”から始まる、アクションの新作SMARTOON(R)

・ 凶獣が蔓延る世界で、ボコボコにされても立ち上がる少年の物語。

・「カンスト武技を秒で極める、俺だけ片手無双」

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/190825(https://piccoma.com/web/product/190825)

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)の新作「カンスト武技を秒で極める、俺だけ片手無双」（原作者：Chongchongyu/Fanqienovel／漫画：MCT／出版社：Kuaikan Comics）の独占配信を2026年6月10日（水）より開始いたします。

ここは、巨大な凶獣が人々を恐怖に陥れる世界。主人公の宗崎弘は、凶獣被害によって両親を失い、おじ夫婦に育てられました。貧しいながらも優しいおじ夫婦の愛情を受けて育った弘は、「いつか凶獣を退治する『武者』となって大金を稼ぎ、家賃の支払いにも悩むおじ夫婦に楽をさせてあげたい」と強く願うようになります。

そんな弘にとって目下最大の悩みは、武者になるための第一歩である「武術科」に入るための登録料がないことでした。育ててくれたおじ夫婦のために、なんとしてでも登録料と家賃を稼がなければならない。追い詰められた弘は、一攫千金を狙って地下闘技場の勝ち残りマッチに参加します。対戦相手にぼこぼこにされ、絶体絶命の危機に陥る弘。しかし、彼は何度でも立ち上がります。なぜなら、その極限状態のなかで、彼の運命を大きく変える「システム」と出会ったから。

底辺から最強へと駆け上がる大注目のファンタジーアクションを、ぜひピッコマでお楽しみください。

Chongchongyu/Fanqienovel・MCT/Kuaikan Comics,piccoma「カンスト武技を秒で極める、俺だけ片手無双」

原作：Chongchongyu/Fanqienovel

作画：MCT

ここは巨大な凶獣が人々を恐怖に陥れる世界。宗崎弘は凶獣被害で両親を失い、おじ夫婦に育てられた。

貧しいながらも優しいおじ夫婦の愛情を受け、弘はいつか凶獣を退治する「武者」となって大金を稼ぎ、家賃の支払いにも悩むおじ夫婦に楽をさせてあげたいと願うようになる。

そんな弘にとって目下最大の悩みは、武者になるための第一歩、武術科に入るための登録料がないことだった。

登録料と家賃を稼ぐため、地下闘技場の勝ち残りマッチに参加した弘は対戦相手にぼこぼこにされながらも立ち上がる。なぜなら彼はシステムと出会ったから--。

「初回20話一挙公開／毎週水曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/190825

Kuaikan Comicsについて

スタジオ名：Kuaikan Comics

代表名：Chen Anni （陈安妮）

所在地：CN / Area G, 2nd Floor, East Area, Poly Plaza, No. 66 Xiangbin Road, Chaoyang District, Beijing, China

代表作紹介：ピッコマで独占配信中の『唯一無二のネクロマンサー』、『ふりだしから始まる覚醒者』など、人気SMARTOONを手がける中国のマンガプラットフォーム。今回、満を持して最新作「カンスト武技を秒で極める、俺だけ片手無双」の配信を開始いたします。

Kuaikan Comics（快看漫画）は、2014年に設立され、中国で最大級のカラータテヨミ漫画プラットフォームです。オリジナル作品の制作だけでなく、海外のウェブトゥーン作品の配信にも力を入れています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

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