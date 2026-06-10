「現場クラウドOne」と「現場クラウドConne」のスケジュール連携をリリース！～現場クラウドシリーズ初のサービス間連携！～

株式会社現場サポート

建設業向けクラウドサービスを展開する、株式会社現場サポート（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役社長：吉田 竜二）は、受発注者間情報共有システム(ASP)「現場クラウドOne」と、建設業向けコミュニケーションツール「現場クラウドConne」において、スケジュール連携機能を2026年6月10日（水）にリリースしたことをお知らせします。

新機能の概要

現場クラウドConneで連携設定を行うと、現場クラウドOneのアカウントに紐づくすべてのスケジュールが、現場クラウドConneのスケジュールに自動反映されるようになります。

【主な特長】

現場クラウドOneについて

- 二重登録が不要に Oneの予定をConneに登録する手間がなくなります。- 大事な予定を見落とさない Conneのリマインド機能と組み合わせることで、発注者との重要な予定の「うっかり忘れ」を防止できます。- 社員同士のスケジュール共有がスムーズに 他のメンバーは、Conne上でOneの予定が入っていることを確認できます。- スマートフォンからも閲覧可能 ConneのスマホアプリからもOneのスケジュール確認が可能に。- 追加費用なし・プラン制限なし OneとConneのご利用者であれば、追加費用なしですぐにお使いいただけます。

現場クラウドOneは、公共工事における紙や電話、メールで行っていた受発注者間の情報のやり取りをインターネット上で行える、受発注者間情報共有システムです。累計導入実績10万件以上、顧客満足度95%以上（※社内調査）。いつでもどこでも書類の提出や確認、承認作業（電子決裁）ができるため、移動時間やそれに伴う手間を劇的に削減します。

現場クラウドConneについて

詳細を見る :https://gcloud.genbasupport.com/

現場クラウドConneは、会社・現場・協力会社の情報共有を円滑にし、現場に関わる皆様の負担軽減はもちろん、コミュニケーションの活性化にもつながる建設業向けのクラウドサービスです。

【現場クラウドConneの特長】

- 社員同士や協力会社との連携で、全国6万人以上が利用中- チャット、クラウドストレージ、スケジュールなど段取りで必要な機能が１つにまとまったサービス- 安心のサポート体制で、お客様満足度は93％以上詳細を見る :https://conne.genbasupport.com/conne-lp/001/



■株式会社現場サポートについて

所在地：本社Office 鹿児島市武1丁目35-4

代表者：代表取締役社長 吉田 竜二

設立：2005年8月11日

事業内容：建設業向けパッケージソフトウェアやクラウドサービスの企画・開発・販売・サポート、及び付随するコンサルティング・業務受託

理念：「チームを活かす、だれもが活きる」

URL：https://www.genbasupport.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社現場サポート

サービス名：「現場クラウド Conne」

製品サイト：https://conne.genbasupport.com/conne-lp/001/

お電話でのお問い合わせ：099-814-4183

お問い合わせWEBフォーム：https://conne.genbasupport.com/contact/