【クマ対策への関心高まる】自治体WEEK出展後、自治体・企業からの問い合わせが30日足らずで100件を突破

株式会社防除研究所

株式会社防除研究所（本社：岐阜県大垣市）は、2026年5月13日から15日に東京ビッグサイトで開催された「自治体WEEK2026」に出展いたしました。

会期中は全国の自治体関係者や企業担当者の皆様に多数ご来場いただき、展示会終了後から1か月足らずで、クマ対策に関するお問い合わせ件数が100件を突破いたしました。

近年深刻化するクマ被害への関心の高まりを背景に、自治体をはじめ建設業、林業、観光施設、レジャー施設、インフラ関連企業など、幅広い業種からお問い合わせをいただいております。

会期中は連日、多くの自治体・企業関係者の皆様にご来場いただきました。

近年、全国各地でクマの出没情報や人的被害が報告されており、自治体や企業における安全対策への関心が高まっています。

こうした社会背景の中、自治体WEEK2026において防除研究所は、クマ対策ソリューションとしてAIクマ検知システム「BE ALERT（ベアラート）」および携帯型クマ対策装置「IKAZUCHI（イカズチ）」を展示いたしました。

自治体・企業から100社以上の問い合わせ

展示会終了後、自治体・建設業・林業・観光施設・レジャー施設・インフラ関連企業などを中心に、30件を超える問い合わせをいただいております。

また、そのうち10件以上は新聞社やテレビ局などの報道機関からの取材・情報提供に関するお問い合わせでした。

自治体や企業だけでなく報道機関からも多くの反響をいただいており、クマ対策に対する関心の高さを改めて実感しております。

主な相談内容は以下のとおりです。

・クマ出没時の初動対応について

・施設周辺の監視体制構築について

・作業員の安全確保について

・観光施設利用者の安全対策について

・自治体におけるクマ対策の導入検討について

・既存対策との併用方法について

特に近年は、山間部だけでなく住宅地周辺でのクマ出没も報告されており、自治体や企業において具体的な対策を検討する動きが広がっていることがうかがえます。

展示製品についてAIクマ検知システム「BE ALERT（ベアラート）」

AIによる画像解析技術を活用し、クマを検知した際に警報や撃退を行うクマ対策システムです。施設周辺や作業現場などに設置することで、クマとの遭遇リスク低減を支援します。

実際の設置様子

携帯型クマ対策装置「IKAZUCHI（イカズチ）」

携帯可能なクマ対策機器として、山林作業や巡回業務などに従事する方々の安全対策を目的に開発された製品です。

今後の展開

防除研究所では、今回の問い合わせ状況を踏まえ、自治体や企業におけるクマ対策の課題解決に向けた活動をさらに強化してまいります。

導入事例や実証実験の結果、現場での運用事例などを継続的に発信し、クマ対策に関する理解促進と安全対策の普及に取り組んでまいります。

今後も自治体・企業・地域団体の皆様と連携しながら、人と野生動物が共存できる安全・安心な地域社会づくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社防除研究所

設立：2003年7月1日

所在地：〒503-0833岐阜県大垣市長沢町6-17

電話番号：0120-738-811

事業内容：害獣・害虫対策製品の開発・製造・販売、鳥獣被害対策、衛生管理事業、環境ソリューション事業、AI監視システムの開発・提供

URL：株式会社防除研究所公式サイト(https://corp.bouken7.com/)