『恋するサイコの白雪くん』紙単行本3巻・4巻、7月22日同時発売決定！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、taskey STUDIOの人気作品『恋するサイコの白雪くん』紙単行本3巻・4巻の同時発売が決定したことをお知らせします。



発売は2026年7月22日。株式会社二見書房より「FUTAMI COMICS × サイコワコミック」レーベルにて刊行されます。

『恋するサイコの白雪くん』は、各電子書店で人気連載中のサイコ×ブロマンス作品です。

2023年8月に連載開始し、リリース時に投稿したX（旧Twitter）のポストは930万インプレッションを超えるなど連載直後から高い注目を集めています。

2026年4月には、読者から寄せられた「紙でも読みたい」「手元に残したい」という声を受け、紙単行本1巻・2巻を同時発売。発売後にはSNS上で購入報告や感想投稿が多数寄せられたほか、海外読者からの反応や、続刊・アニメ化を望む声も寄せられるなど、紙版でも大きな反響を呼んでいます。



こうした反響を受け、このたび紙単行本3巻・4巻の同時発売が決定しました。

紙単行本について

今回発売される紙単行本3巻・4巻では、書店ごとの購入特典として描き下ろしペーパーなどを予定しています。

さらに、4巻には、電子版には収録されていない紙版限定の描き下ろしマンガを特別収録予定です。すでに電子版で本作を読んでいる方にも、紙版ならではの楽しみをお届けします。



※画像は電子版の表紙です。紙版の表紙は変更となる場合がございます。

あらすじ

白雪の狂気に気づいた晴樹の妹・朱莉は、白雪への敵意を募らせる。朱莉が不穏な動きを見せる中、晴樹を誘い出したのは学園の王子様・加賀見先輩だった。だがその加賀見先輩もどこか様子がおかしくて--！？ サイコ vs サイコの血塗られた戦いが今始まる--。

書誌情報

・書名：『恋するサイコの白雪くん』

・ISBN：3巻 9784576260594 / 4巻 9784576260600

・判型：B6判

・ページ数：3巻208ページ、4巻192ページ

・定価：900円（本体価格818円＋税）

・原作：江夏遙

・ネーム：MAHALO

・作画：石原通信

・発売日：2026年7月22日

・レーベル：FUTAMI COMICS × サイコワコミック

※仕様については変更となる可能性がございます。

※正式な販売店舗・購入特典などの詳細は、決定次第お知らせします。

1巻・2巻も好評発売中！

1巻・2巻は、全国の書店および各オンライン書店にて好評発売中です。紙版限定の描きおろしイラストやショートストーリーも収録。3巻・4巻の発売に先駆けて、ぜひ1巻・2巻もあわせてお楽しみください。

・1巻・2巻販売書店：https://peep.jp/lp/koisurusaikonoshirayukikun_kamitankoubon

6月10日「時枝晴樹生誕祭」を記念し、peepでマンガ版100話、原作ノベル版全話が無料で公開

6月10日の時枝晴樹の誕生日を記念し、アプリ「peep」にて『恋するサイコの白雪くん』マンガ版100話、ノベル版全話を1日限定で無料公開します。

すでに作品を読んでいる方はもちろん、紙単行本3巻・4巻の発売決定を機に初めて作品に触れる方も、この機会にぜひ『恋するサイコの白雪くん』をお楽しみください。

キャンペーン概要

・キャンペーン内容：マンガ版 100話無料 ／ 原作ノベル版 全話無料！

・キャンペーン実施期間：6月10日（水）23:59まで

・キャンペーンURL：https://peep.jp/stories/wHAvWCTtRQOs7bxe

作品情報（電子版）

『恋するサイコの白雪くん』

●原作：江夏遙 / ネーム：MAHALO / 作画：石原通信

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：サイコワコミック

キミのためなら、みんな殺すよ。

「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」そう言って白雪は微笑んだ。同級生３人に壮絶なイジメを受けていた晴樹は、ある日突然転校してきた美少年、白雪に「イジメがなくなったら僕と付き合ってくれる？」と持ち掛けられる。冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく。恋した転校生の白雪は、サイコパスだった。

お問い合わせ

配信情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/177_1_ae57c62119135bc414fb02f69be74d1b.jpg?v=202606101051 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。



● アプリ「peep（ピープ）」

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1271282207

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.peep.app

● taskey株式会社（タスキー）

・コーポレートサイト：https://taskey.co.jp/

・お問合せ先：sales@taskey.me

● X（旧Twitter）

・taskey STUDIO：https://x.com/taskey_STUDIO

● note

・https://note.com/taskey_blog