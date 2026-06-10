【Frank ＆ Eileen】6/24(水) - 6/30(火)まで伊勢丹新宿店にてPOPUP STOREをオープン！

株式会社リトルリーグ

2026年6月24日(水)-6月30日(火)

伊勢丹新宿店 本館3階 コンテンポラリー / プロモーション

触れた瞬間からわかる、素材の良さと抜け感の美しさ。

カリフォルニアの海辺にそよぐ風や、陽に透ける砂浜のきらめきを感じる、

＜Frank & Eileen 2026年春夏コレクションが期間限定で登場します。

今回は軽やかなリネンやコットンボイルを中心に、日本の夏を心地よく過ごせる新作をご用意。

伊勢丹新宿店先行発売の「HUNTER(ハンター)」(ロング丈シャツ）や、今シーズン初となるバイカラーシャツも登場します。

また期間中は、お買い上げのシャツにアルファベット1文字またはハートの刺繍をお入れするカスタマイズサービス(有料\1650)も実施いたします。 お渡しは約3週間後となります。

ぜひこの機会に、＜Frank & Eileen＞の世界観を店頭にてお楽しみください。

＜Frank ＆ Eileen POPUP STORE概要＞

【期間】6月24日(水) - 6月30日(火)

【場所】伊勢丹新宿店 本館3階 コンテンポラリー / プロモーション

【住所】〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

【電話番号】03-3352-1111（大代表)

【営業時間】10:00 - 20:00

Line up

HUNTER

ウォッシュドリネン ロングシャツ

プライス：\61,600( 税込

カラー展開：サックス

サイズ展開： XXS, XS, S

素材：リネン100%

※伊勢丹新宿店先行発売

EILEEN

イタリアンコットン ストライプフラワーシャツ

プライス：\42,900(税込)

カラー展開：ライトピンク

サイズ展開： XXS, XS, S

素材：コットン100%

EILEEN

イタリアンコットン ストライプリボンシャツ

プライス：\42,900(税込)

カラー展開：ピンク

サイズ展開： XXS, XS, S

素材：コットン100%

ROSY

イタリアンリネン マルチストライプ ショートスリーブシャツ

プライス：\42,900(税込)

カラー展開：マルチ

サイズ展開： XXS, XS, S

素材：リネン100%

SHIRLEY

イタリアンコットン オーバーサイズシャツ

プライス：\42,900(税込)

カラー展開：グリーン

サイズ展開： XXS, XS, S

素材：リネン100%

EILEEN

コアイタリアンライトポプリンシャツ

プライス：\39,600(税込)

カラー展開：ライトパープル、ホワイト、ブ

ラック、ライトピンク、ライトブルーネイビー

サイズ展開： XXS, XS, S

素材：リネン100%

＜Frank Eileen＞

Frank & Eileenは2009年にAudrey Mcloghlin(オードリー・マクローリン)がスタートしたシャツブランド。シンプルで素朴なアイルランドのルーツと、拠点とする西海岸のリラックスムードを、イタリアの最高級素材と融合しながら、カジュアルで上質なシャツを展開。ブランド名は、彼女が敬愛するアイルランド人の祖父母にちなんでつけられた。2020年にB Corp認定を取得。サステナビリティにコミットするブランドとして社会貢献をしています。

Instagram :https://www.instagram.com/frankandeileenjapan/