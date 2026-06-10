【無料オンラインセミナー2本】生成AI×知財DD・研究開発知財戦略--次世代知財人材プラットフォームGrIPが7月に連続開催

株式会社LeXiVent

この度、次世代知財人材育成プラットフォーム「GrIP」（運営：LeXi/Vent、レキシベント）は、2026年7月に無料オンラインセミナーを2本連続開催します。

7月9日（木） は、書籍『図解 研究開発のための知財戦略』の著者を迎え、参加者の質問に直接答えるQ&A形式で、研究開発・事業・知財の関係を整理します。

7月22日（水） は、特許庁の知財DDマニュアル作成に携わった2名が登壇。スタートアップへの投資検討・M&Aの現場で知財がどう評価されるかを解説し、生成AIを使った初期分析のライブデモを実施します。

いずれも参加無料・オンライン開催です。知財の価値を「伝えられる形」に整える実践知を、ぜひこの機会に手にしてください。

GrIPについて

GrIP（グリップ）は、"Growing IP People"を掲げる次世代知財人材育成プラットフォームです。LeXi/Vent（レキシベント）が運営し、「キャリアや戦略、分析まで、もっと広く学べてもっと挑戦できる場を」というコンセプトのもと、知財実務者・スタートアップ・研究者に向けた情報発信・セミナー・イベントを一体的に展開しています。

GrIPが提供するコンテンツ

メディア記事

知財キャリア・実務・戦略・分析に関する記事を継続的に発信。「知財を学ぶ場がもっと広くあっていい」という思想のもと、入門から実践まで幅広い層に向けたコンテンツを揃えています。

メールマガジン

知財分野の最新トピック・実務に役立つ情報を定期配信。読者が自分のペースで知識をアップデートできる場を提供しています。

海外知財ニュース

国内の情報に偏りがちな知財情報を補完する、海外の知財動向・判例・制度変更をキャッチアップできるコンテンツです。グローバルな知財戦略を考える上で不可欠な視点を届けます。

セミナー

実務家・専門家を招いた対話型セミナーを定期開催。知識のインプットだけでなく、参加者同士や登壇者との対話を重視した設計で、現場の悩みを持ち寄る場として機能しています。

求人情報

知財職種に特化した求人情報を掲載。知財キャリアの選択肢を広げるための情報プラットフォームとしても活用されています。

GrIPは2023年8月に設立。東京・銀座を拠点に、「学び・対話・つながり」を通じて次世代の知財人材が育つ環境づくりを推進しています。

運営： LeXi/Vent（レキシベント） 代表： 上村侑太郎

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7月開催セミナーのご案内

GrIPは2026年7月、実務に直結する2本のオンラインセミナーを開催します。いずれも参加無料、Zoomによるオンライン開催です。

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１. 2026年7月9日（木）15:00～16:00

『図解 研究開発のための知財戦略』著者に聞く！

～研究開発に寄り添う知財活動とは何か--Q&Aセッション～

研究開発・事業・知財活動は密接に関係しながらも、実務の現場では立場によって前提や関心の置きどころが異なります。

書籍『図解 研究開発のための知財戦略』では、その関係を整理するための考え方やフレームワークが示されています。本セミナーは、内容を一方的に解説するのではなく、参加者からいただく質問をもとに実務での悩みを一緒に考えるQ&A形式で進行します。

こんな方に

研究開発と知財の関係を改めて整理したい方 研究者・事業担当者との対話を深めたい知財担当者 書籍を読んで気になった点を直接質問してみたい方 研究開発・新規事業の現場で知財をどう活かすか考えたい方

セミナーの進め方

事前アンケートで収集した質問を中心に進行します。当日は以下の観点から深掘りします。

なぜそのように考えるのか 実際の現場ではどう判断しているのか 他の考え方はあり得るのか

GrIP上村との対話も交えながら、研究開発・事業・知財活動を繋げる思考整理の場を目指します。

開催概要

日時

2026年7月9日（木）15:00～16:00

形式

オンライン（Zoom）

参加費

無料

定員

80名（定員になり次第受付終了）

▼ 申し込みはこちら（無料）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf15ZohTdW5ChkN-b_IjsVhLIF6JmlIM8xfPQrerWSsH5Yfuw/viewform?usp=dialog

２. 2026年7月22日（水）15:00～16:30

生成AIを活用した知財デュー・デリジェンスの効率化

～知財DDマニュアルの作成に携わった専門家が解説する、投資検討時の分析手法～

資金調達、M&A、事業提携の場面では、特許の件数だけでなく、

・「知財が事業とどのように結びつき、貢献しているか」

・「競合に対して参入障壁を築けているか」

・「権利帰属や知財戦略にリスクがないか」

等が問われます。

特にスタートアップ投資では、迅速に事業・技術をより深く理解し、競争優位性・成長性を分析・評価することが重要であり、さらにはスタートアップの成長を妨げるリスクについても分析する必要があります。

特許庁では、スタートアップに投資し支援するベンチャーキャピタル（VC）に知財専門家を派遣するプログラム「VC-IPAS」を実施し、VCを通じたスタートアップの事業戦略に連動した知財戦略の構築を支援しています。

その活動の中で、特許庁VC-IPAS「キャピタリストのための知的財産デュー・デリジェンス（知財DD）マニュアル」が公表されました。本マニュアルは、投資検討において知財をいかに活用し、実務にどう実装するかに着目して作成されたものであり、投資検討の精度を上げ、また投資後の投資先の成長確度を高めていくための資料として非常に参考になるものです。

また、本マニュアルでは、生成AIを活用した投資検討時の分析手法が整理されています。生成AIを使う際の留意点、プロンプト作成の考え方、投資検討上の分析タスク、実際のアウトプットの読み解き方など、知財DDの初期分析を効率化するための実務的な内容が紹介されています。

本セミナーでは、このマニュアルの作成に直接携わった弁理士法人レクシード・テック パートナー弁理士の角渕氏と、ベンチャーキャピタルで勤務経験のある土本氏が登壇し、「投資家目線の知財DD」を知財実務者とスタートアップに届けます。

さらに、スタートアップの事業・技術・特許情報をどのように整理し、投資・提携に資する知財として見せていくべきかを、生成AIを用いたライブデモを交えて紹介します。

登壇者

角渕由英（弁理士法人レクシード・テック パートナー弁理士・博士（理学））

博士課程を満期退学後、2011年に登録調査機関でサーチャーとして知財業界へ転身、2014年に博士号を取得、2016年に弁理士として特許事務所で勤務を開始し、2017年に特許検索競技大会で最優秀賞を受賞した後、2025年に特許検索競技大会実行委員長に就任、2023年からは弁理士法人レクシード・テックのパートナーとして、出願権利化業務に加えて、調査業務、無効対応や侵害訴訟の代理、生成AI活用に関するコンサルティングも行っており、創業前やビジネスの立ち上げの段階から、調査分析に基づいてビジネスモデルと絡めた知財戦略の提案を行っており、特許調査・生成AI活用に関する講演、執筆も多数行っている。

土本晃久（弁理士法人レクシード・テック 博士（工学））

2023年に東京大学にてリチウムイオン電池、機械学習に関する研究テーマで博士号を取得後、2025年までベンチャーキャピタルにて主にディープテックスタートアップの投資検討、起業支援に従事した後、弁理士法人レクシード・テックに入所、化学・材料系を得意分野とし、スタートアップの成長フェーズや事業モデルに適合した調査・分析の提案を行っている。

2025年～ 特許庁VC-IPAS事業 ビジネスメンター

2026年～ みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム メンター

開催概要

タイトル

生成AIを活用した知財デュー・デリジェンスの効率化

～知財DDマニュアルの作成に携わった専門家が解説する、投資検討時の分析手法～

日時

2026年7月22日（水）15:00～16:30（90分）

形式

オンライン（Zoom）

参加費

無料

▼ 無料参加のお申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe03K0Oefhvj4XXQlBH0yX1UAPQO3wzAvz71k2cDQ23KZ0Rdw/viewform?usp=publish-editor

GrIPについて

GrIP（グリップ）は、"Growing IP People"を掲げる次世代知財人材育成プラットフォームです。メディア・セミナー・イベントの3つを軸に、知財実務者・スタートアップ・研究者が「学び・対話・つながり」を得られる場を提供しています。

メディア記事：知財キャリア・戦略・実務・分析を幅広くカバー メールマガジン：知財トピックを定期配信 海外知財ニュース：グローバルな知財動向をキャッチアップ セミナー：実務家・専門家との対話型イベントを定期開催 求人情報：知財職種に特化した求人プラットフォーム

運営： LeXi/Vent（レキシベント）

代表： 上村侑太郎

設立： 2023年8月

所在地： 東京・銀座

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本件に関するお問い合わせ

GrIP（LeXi/Vent運営）

https://growing-ip.com

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キーワード： 知財、知的財産、特許、知財DD、デュー・デリジェンス、生成AI、特許分析、スタートアップ、ベンチャーキャピタル、VC、M&A、資金調達、知財戦略、弁理士、特許情報、VC-IPAS、研究開発、知財部、投資