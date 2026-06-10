「ラーメン GINZA TON BOX 六本木店」 2026年6月15日（月）にグランドオープン

株式会社HITOSUKE

株式会社HITOSUKE（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：小比田 隆太）は、2026年6月15日（月）、東京都港区六本木に「ラーメン GINZA TON BOX 六本木店」をオープンいたします。

「ラーメン GINZA TON BOX」は、ミシュランガイド東京に12年連続掲載の実績を持つ名店「ラーメン屋 トイ・ボックス」が監修。豚の旨みを引き出した豚清湯スープに、トイ・ボックス監修のかえしを合わせたこだわりの一杯を提供しています。

今回オープンする六本木店は、2025年10月開業の銀座本店に続く直営2号店です。国内外から多くの人が訪れる東京ミッドタウン近くのエリアに位置し、銀座本店と同様、内装にもこだわった店舗づくりを行いました。

当社は今後も、直営店の展開によるブランド価値の向上と、2026年3月より開始したフランチャイズ展開の推進に努めてまいります。

店舗情報

店名：ラーメン GINZA TON BOX 六本木店

住所：〒106-0032 東京都港区六本木7-12-3 パワーハウス六本木ビル1階

アクセス：東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」徒歩1分

営業時間：11:00～15:00／17:00～23:00（L.O. 22:30）

座席数：14席

URL：https://tonbox.jp

Google マップ：https://maps.app.goo.gl/GfWjzUWoByWPECgt5

ラーメン GINZA TON BOXについて

「ラーメン GINZA TON BOX」は、名店監修による商品力と、安定した品質提供を両立させたラーメンブランドです。

提供するラーメンは、豚の旨みを凝縮しながらもクリアな後味に仕上げた「豚清湯」。豚骨ラーメンとは異なるすっきりとした味わいを特徴とし、毎日でも食べられる飽きのこない一杯を実現しています。

また、名店監修の味わいを、直営店だけでなくフランチャイズ店舗でも提供できることも特徴の一つです。

2026年3月よりフランチャイズ加盟店の募集を開始しており、国内での店舗展開を進めるとともに、将来的には海外展開も視野に入れています。

豚清湯スープの醤油ラーメンと塩ラーメン

「ラーメン GINZA TON BOX」では、澄んだ豚清湯の旨みを軸に、醤油と塩の二つの味わいをご用意しております。

醤油ラーメン 1,200円（税込）

丁寧に炊き出した豚清湯スープに、特製の醤油だれを合わせ、深みのある味わいに仕上げました。豚のやわらかな甘みと醤油の力強さが調和する、シンプルでありながら奥行きを感じられる一杯です。

塩ラーメン 1,200円（税込）

シンプルでキレのあるスープが、素材本来の風味を引き立てます。ひと口ごとに広がるやさしい甘みと、塩ならではの澄んだ後味を感じていただける、繊細で上品な一杯です。

＜監修店「ラーメン屋 トイ・ボックス」について＞

2013年、東京都荒川区三ノ輪にて開業。澄んだスープと繊細な味わいで多くのラーメンファンを魅了し、「TRYラーメン大賞」では総合1位を4年連続で受賞して殿堂入りを果たしました。さらに「ミシュランガイド東京」にも12年連続で掲載されるなど、ラーメン業界に大きな影響を与え続けている名店です。

会社概要

株式会社HITOSUKEは、これまで国内に600店舗以上の自社ブランドのフランチャイズ店を運営してまいりました。現在は、他社フランチャイズ本部支援に加え、新たに飲食店経営・フランチャイズ事業を展開しています。長年培ったフランチャイズ運営のノウハウを活かし、「HITODASUKEをともに世界へ届ける」という理念のもと、業界の発展と社会課題の解決に貢献してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社HITOSUKE

代表者：代表取締役 CEO 小比田 隆太

設立：2025年5月

本社：〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-1-2

事業内容：

１. 飲食店の経営とフランチャイズ事業

・ラーメン屋 トイ・ボックス

・ラーメン GINZA TON BOX

２. サービス業の経営とフランチャイズ事業

・金沢屋（ふすま、障子、網戸の張替え及びリフォーム）

・シバますたー（人工芝販売施工事業）

３. フランチャイズ本部支援

４. フランチャイズ本部向けシステム開発と導入支援

HP：https://hitosuke.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社HITOSUKE

広報担当 桑木、久留

MAIL：fc-tonbox@hitosuke.com