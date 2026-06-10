「スクールに行く時間もお金もない。」でも、正しいスイングが身についているか、確かめる方法はある？リビングで″音″が教えてくれる新発売のゴルフ練習クラブ｜楽天スーパーSALE開催

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するアウトドアブランドPYKES PEAK（パイクスピーク）は、ゴルフスイング練習クラブ「パーフェクトインパクトマスター G.C.Pro（型番：p0388pimgc）」を、楽天スーパーSALE期間中にお得にご購入いただけるキャンペーン対象商品として販売中です。

楽天市場では、2026年6月11日（木）1:59まで楽天スーパーSALEを開催中です。期間中は、スーパーSALE限定の1,000円OFFクーポンをご利用いただけ、自宅でスイング練習を始めたい方にとって、お得にご購入いただける期間です。

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0388pimgc/

スクールに行きたい気持ちはある。

でも--時間もお金も、なかなか確保できない。自宅で素振りを繰り返しても、正しいスイングが身についているかどうか、確かめる方法がない。

自宅で素振りをしていても、スイング軌道やインパクトのタイミングが正しいかどうかを自分で判断するのは簡単ではありません。特に初心者にとって、グリップや構え方、振り方の基本を独学で身につけるには不安が残ります。こうした「確認しながら練習できない」という課題が、ゴルフ上達における独学の壁になっています。

PYKES PEAKは、その壁を「音」の力でサポートする練習クラブを開発しました。正しいインパクトゾーンを通過すると「カチッ！」という音が鳴り、コーチも鏡も不要で、自分のスイングをその場で確認しながら練習できる--そんな練習クラブが「パーフェクトインパクトマスター G.C.Pro」です。

楽天スーパーSALE期間中の今なら、1,000円OFFクーポンやポイントアップキャンペーンを活用しながら、お得にご購入いただけます。

■ まず、見てください。「音」でわかる、理想のスイング。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YuyTrG7UcB4 ]

「感覚」だけを頼りにした素振りには、限界があります。

ゴルフ上達の鍵は「構え方・握り方・振り方」という基本3要素にありますが、独学ではフォームが正しいかどうか自分で判断しづらいのが現実です。特にグリップ（握り方）はプロが重視するポイントでありながら、初心者が最初につまずきやすい部分でもあります。

PYKES PEAKは、「ゴルフをちゃんと始めたい」という気持ちに応える最初の一本を届けるため、音によるリアルタイムフィードバックと専用グリップガイドを組み合わせた練習クラブを開発しました。スクールに通わなくても、自宅のリビングからスイング練習を始められる--その一歩目のハードルを下げることが、開発の出発点です。

01｜音で正しいインパクトゾーンがわかる

正しいスイング軌道でインパクトゾーンを通過すると「カチッ！」という音が鳴ります。

音が鳴ったかどうかが即時のフィードバックになるため、コーチや鏡がなくても自分のスイングを確認しながら練習できます。音が鳴る位置を意識して繰り返し練習することで、効率のよいスイング軌道の習得をサポートし、ヘッドスピード向上や飛距離アップを目指した練習に役立ちます。

02｜専用グリップガイド付き。正しい握り方の感覚を身につけやすい

初心者がつまずきやすいグリップ（握り方）をサポートする専用グリップガイドが付属しています。

ガイドの形状に合わせて握ることで、正しいフィンガーグリップの感覚を身につけやすくなります。構え方・握り方・振り方という基本3要素を、この1本でまとめて練習できます。

03｜室内でも、ラウンド前でも。選べる2サイズ展開

「G.C.Pro69（69cm）」は、天井や家具を気にせずリビングで振りやすい短め設計。隙間時間のフォームチェックにおすすめのインドアモデルです。

「G.C.Pro89（89cm）」は、実際のクラブに近い感覚で振り抜きやすいサイズ感で、ラウンド前のウォームアップや「しなり」の確認におすすめです。キャディバッグからも取り出しやすい実戦サイズです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79792/table/1027_1_d6b201a703dc0b71d5bd8e18203a866a.jpg?v=202606101051 ]

04｜グラスファイバー×EVA樹脂。室内でも使いやすい素材設計

シャフトには強靭でしなやかな「グラスファイバー」を採用し、しなりを意識したスイング練習が可能です。

ヘッドには安全性を考慮した「EVA樹脂」を使用し、室内での使用を想定した静音設計を採用。グリップ部分には滑りにくいエンボス加工と、構えをガイドする「位置決めマーク（▲）」を配置しています。

カラーは、プレミアムブラック・シルバーグレー・パワーレッドの3色展開です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79792/table/1027_2_94b7a80de695dddeafa56b5402138041.jpg?v=202606101051 ]

■ 楽天スーパーSALE限定｜1,000円OFFクーポン配布中｜2026年6月11日（木）1:59まで

現在、楽天市場にて楽天スーパーSALEを開催中です。

期間は、2026年6月11日（木）1:59まで。期間中は、楽天スーパーSALE限定の1,000円OFFクーポンを取得し、パーフェクトインパクトマスターをお得にご購入いただけます。

自宅でのスイング確認、ラウンド前のウォームアップ、グリップや構え方の基礎練習に。ゴルフをもっと楽しく、効率的に練習したい方は、ぜひこの機会にご検討ください。

【販売ページ】

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楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0388pimgc/

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※1,000円OFFクーポンの利用には条件があります。配布期間、対象商品、利用条件、併用可否などの詳細は楽天市場の商品ページをご確認ください。※価格、クーポン内容、ポイントアップキャンペーンの内容は予告なく変更となる場合があります。

PYKES PEAK

LET’S START TOGETHER

Live the moment, Enjoy your life.



届けたいのは、モノじゃない。

心が動く、瞬間だ。



はじめて感じる、ドキドキ。

うまくなる、よろこび。

その先に広がる、新しい景色。



さあ、一緒に始めよう。

PYKES PEAKと、今も、これからも。



PYKES PEAK（パイクスピーク）は、「LET'S START TOGETHER」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開するブランドです。



公式サイト：https://pykespeak.jp/

Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 CEO 大屋 良介

代表取締役 COO 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



【お問い合わせ先】

Fun Standard株式会社

【一般のお客様】

TEL：050-1720-0756

Email: contact@funstandard.jp

【法人のお客様】

TEL : 092-586-5888

HP: http://funstandard.jp