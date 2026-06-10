Angel Bridge、「地銀DXフォーラム」を開催　～ スタートアップ5社と地方銀行11行が参加、地域企業のDX推進を目的にネットワーキング ～

Angel Bridge株式会社

独立系ベンチャーキャピタル（VC）のAngel Bridge株式会社（東京都千代田区、代表取締役 河西佑太郎、以下「Angel Bridge」）は、2026年5月20日（水）に「地銀DXフォーラム」（以下「本フォーラム」）を開催しました。本フォーラムは、Angel Bridge投資先の中でも地域企業のDXを積極的に進めるスタートアップと地方銀行とが直接的な接点を持ち、スタートアップの革新的なソリューションを地域社会に還元し、地方の課題解決に向けた協働施策を推進する活動の一環です。

■本開催の背景・目的

地域の基幹産業を支える地方銀行において、取引先企業の生産性向上やデジタル化支援（地域DX）は喫緊の課題となっています。Angel Bridgeは、これまで培ってきたスタートアップ投資の知見とネットワークを活かし、地方銀行とスタートアップの直接的な接点を創出することで、具体的な連携事例の構築を支援しています。

本フォーラムは、スタートアップによる最新のDXソリューションの紹介に加え、先行して取り組む銀行の実践事例を共有することで、各行における地域DX推進の”再現性のある知見”の獲得を目的として開催されました。

■当日の内容（要旨）

本フォーラムでは、ピッチセッション、パネルディスカッション、事例紹介、デモ体験の4つのプログラムを実施しました。

1. スタートアップピッチセッション（5社登壇）

Angel Bridgeの投資先の中から、地域企業のDXに資する5社が登壇しました。各社からはプロダクトの概要に加え、地銀との連携によって実現できる価値や具体的な協業イメージが提示されました。

2. パネルディスカッション：スタートアップ×地銀による連携の要諦

クラフトバンク、地方銀行、Angel Bridgeの3社により、過去の成功事例を深掘りしました。スタートアップ・銀行双方の視点から、連携を推進する上での壁やその乗り越え方について、本音ベースの議論が交わされました。

3. 地銀DX事例セッション

実際にDX支援やスタートアップ連携に取り組んでいる地方銀行の担当者が登壇。導入に至った背景や課題意識、外部パートナーとの連携方法、導入後に得られた定量・定性的な成果など、実務に即した知見が共有されました。

4. 懇親会およびデモセッション

フォーラム後半では、スタートアップ各社のプロダクトを実際に操作できるデモセッションを実施。カジュアルな雰囲気の中で活発な意見交換が行われました。

■本フォーラム参加者（それぞれ50音順）

地方銀行

株式会社群馬銀行、株式会社京葉銀行、株式会社山陰合同銀行、株式会社静岡銀行、株式会社常陽銀行、株式会社千葉銀行、株式会社栃木銀行、株式会社百十四銀行、株式会社北陸銀行、株式会社横浜銀行、株式会社YMFGキャピタル

スタートアップ

株式会社InProc、株式会社M2X、クラフトバンク株式会社、匠技研工業株式会社、株式会社PeopleX

■参加者の声

- 他行の具体的な施策や取り組み事例など、銀行のリアルな生の声を直接うかがうことができ非常に参考になりました- パネルディスカッションで話されていた具体的事例などから、自行でこれから取り組みたい施策を改めて認識する良い機会になりました- スタートアップ各社のピッチが非常に分かりやすく、ビジネスマッチングやコンサルティングなど具体的な連携イメージが深まりました- 普段はなかなか知る機会のない最新のスタートアップ事業に触れ、地域の潜在的なニーズに応える営業の題材として活用していきたいと感じました- 他行、スタートアップ、Angel Bridgeと直接交流を深めることで、今後の業務に活かせる有効なネットワークを形成できました

■今後の展開

Angel Bridgeは、今後もスタートアップと地方銀行の架け橋となり、地域経済のDX推進と持続的な発展に貢献してまいります。本フォーラムの継続的な開催に加え、個別行とスタートアップのマッチング支援を強化し、具体的な連携プロジェクトの創出を加速させていく予定です。

【会社概要】

会社名：Angel Bridge株式会社

代表取締役：河西佑太郎

設立：2015年10月21日

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-4 笠松千代田ビル101号室

連絡先：contact@angelbridge.jp