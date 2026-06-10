福岡発 宇宙技術で建築の判断基準づくりを目指すスペーステックスタートアップ「ネクスフォージ株式会社」を設立

ネクスフォージ株式会社宇宙技術と建築・インフラ分野の現場知見を融合し、建築物や社会インフラの状態をデータで可視化する新たな仕組みづくりを目指すNexForge

ネクスフォージ株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：入江 展親）は、2026年5月26日に設立いたしました。

当社は、準天頂衛星「みちびき」をはじめとする宇宙技術、高精度測位技術、AI、IoT、クラウド、ロボティクスなどを活用し、建築物や社会インフラの状態をデータで可視化する新たなサービスの開発に取り組むスペーステックスタートアップです。

日本では、高度経済成長期に整備された建築物や社会インフラの老朽化が進み、維持管理や更新の重要性が年々高まっています。

一方で、建築やインフラの点検・診断の現場では、熟練技術者の経験や判断に依存する場面も多く、人材不足や技術継承が大きな課題となっています。

また、建物やインフラの状態を継続的に記録・比較し、経年変化を把握できる仕組みは十分に整備されておらず、将来を見据えた予防保全の実現には新たな技術基盤が求められています。

当社では、準天頂衛星「みちびき」をはじめとする高精度測位技術を活用し、建物のどの位置で、いつ、どのような診断結果が得られたのかを継続的に記録・比較できる仕組みづくりに取り組んでいます。

これにより、過去の診断結果や補修履歴との比較を可能にし、建物の状態変化を可視化することで、予防保全や長寿命化に貢献することを目指しています。

こうした社会課題に対し、宇宙技術とデジタル技術を活用した新しい維持管理の仕組みを構築するため、ネクスフォージ株式会社を設立いたしました。

事業内容

外壁診断・外壁補修分野に特化したスマート診断システムの研究開発を行っています。

建物外壁の状態を、経験や勘だけに頼るのではなく、データとして記録・比較・活用できる仕組みの構築を目指しています。

第一段階として、外壁診断業務の省力化・自動化を支援するスマート診断システムの開発を進めています。将来的には、高精度測位技術、AI、クラウド、ロボティクスなどを活用し、建物の状態変化を継続的に把握できる新たな建物の状態変化を、継続的に把握できる新たな維持管理基盤（建物カルテ）の構築を目指しています。

また、建物の診断履歴や補修履歴を蓄積・活用できる「建物カルテ」の実現を通じて、予防保全や長寿命化に貢献してまいります。

経営陣・役員紹介

入江 展親

代表取締役

熊本 耕作

取締役 CTO

上村 幸大

取締役 CFO

ネクスフォージ株式会社は、建築・インフラ分野で培われた現場知見と、AI・DX・システム開発・財務戦略の専門性を組み合わせ、宇宙技術を社会実装するための事業開発を推進してまいります。

現場の経験や判断を否定するのではなく、その価値をデータとして記録し、共有し、次世代へつなぐことを重視しています。

資金調達

今後は、研究開発、実証実験、事業連携、社会実装に向けて、宇宙関連企業、建築・インフラ関連企業、行政・自治体、大学・研究機関、スタートアップ支援機関等との連携を進めてまいります。

今後の展望

ネクスフォージ株式会社は、今後、大学・研究機関・企業との連携を進めながら、宇宙技術と建築分野を融合した研究開発を推進してまいります。

また、建築物や社会インフラの状態を継続的に可視化し、維持管理の高度化や効率化を支援するサービスの実用化を目指します。

さらに、経験や勘に依存していた判断をデータによって支えることで、誰もが安心して活用できる新たなスタンダードの構築に挑戦し、技術の力で社会インフラの未来を支え、国土強靱化と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

福岡発のスペーステックスタートアップとして、宇宙関連企業、建築・インフラ関連企業、行政・自治体、大学・研究機関との連携を広げ、建築・インフラ分野における新たなデータ基盤の社会実装を目指します。

コメント

私はこれまで建築補修や外壁診断の現場で、技術開発や製品開発に携わってきました。

その中で感じてきたのは、現場には優れた技術や経験がある一方で、その価値が記録として残りにくいという課題です。

ネクスフォージは、宇宙技術やデジタル技術を活用し、経験や勘に依存していた判断を、誰もが共有できるデータへ変えていきたいと考えています。

私たちが目指しているのは、建物を人間の健康診断のように継続的に記録し、過去と現在を比較できる「建物カルテ」の仕組みです。

技術は人を置き換えるためではなく、人の価値を高めるために存在すると考えています。

現場で働く人が、より安全に、より正確に、より誇りを持って働ける未来を目指し、建築・インフラ分野の新しいスタンダードづくりに挑戦してまいります。

代表取締役 入江 展親

ネクスフォージ株式会社は、宇宙技術と建築・インフラ分野をつなぎ、社会インフラの未来を支える新たなデータ基盤と維持管理のスタンダード創出に挑戦してまいります。ネクスフォージ株式会社

設立：2026年5月28日

所在地：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号 T＆Jビルディング7F

代表者：代表取締役 入江 展親

公式サイト：https://nex-forge.co.jp/

お問い合わせ：irie@nex-forge.co.jp