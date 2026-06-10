【6/18無料ウェビナー】偶然のヒット商品で終わらせない戦略~売れる新商品を継続成長させる「ECグロース戦略」の全貌を公開。

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、5社共催のオンラインセミナー『"売れる新商品"の作り方と育て方 ― 0からグロースまでの事例大全 ―』を2026年6月18日（木）11時から開催いたします。

株式会社WUUZY、株式会社LeaguE、株式会社Hide&Seek、株式会社インゲージ、株式会社リスマの5社・各分野のスペシャリストが5つのセッションを通じて、売れる新商品を生み出し、継続的に成長させるための戦略設計と具体的な施策をお伝えします。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/05/20/20260618/)

セミナー概要

☑ 新商品を発売しても、思うように売れない。

☑ 広告やキャンペーンで一時的に反応は取れても、継続的な売上につながらない。

☑ 競合商品と比較され、価格で選ばれる状態から抜け出せない。

このような課題を解決するためには、商品開発、販売導線、顧客体験、発売後の運用を切り離して考えるのではなく、一連の流れとして設計することが重要です。

本セミナーでは、売れる新商品を生み出し、育てるために必要な考え方を、商品設計・海外ブランド総代理ビジネス・LP改善・CRM・モール運用の観点から解説します。

セミナー内容

【第1部】11:05～11:30｜株式会社WUUZY

広告費高騰や価格競争を回避し、利益を出せるポジションを意図的に作る「差別化商品戦略」と、それを再現性高く実行・育成する「人材設計」にフォーカス。0から新商品を立ち上げグロースへ導いた具体的な支援事例から、明日からの施策が変わる“設計思考”をお伝えします。



【第2部】11:30～11:55｜株式会社LeaguE

低リスクで高収益を目指せる「海外ブランド総代理ビジネス」の全貌を公開。年間100件以上の交渉実績を持つ同社が、いかにして独占的な商品を獲得し、在庫リスクを抑えて人気ブランドのオーナーになるか、具体的なステップを余すことなくお伝えします。



【第3部】11:55～12:20｜株式会社Hide&Seek

売れないLPの本当の原因は、その外側（リサーチと設計の不足）にあります 。「4Cリサーチ」で自社・顧客・競合を体系的に整理し、誰に・何を・どんな順序で伝えるかの設計論を解説 。購入を決断する時の理想的な脳内状態から逆算したLP構成とABテスト事例を公開します。



【第4部】12:20～12:45｜株式会社インゲージ

発売直後のヒットを一時的なもので終わらせず、継続的な売上とファン化に繋げるための「戦略的コミュニケーション（CX）」を解説。チャネル分散による対応漏れや属人化を解消し、LTV（顧客生涯価値）を最大化させるための具体的な仕組み作りをお伝えします。

【第5部】12:45～13:10｜株式会社リスマ

Amazonや楽天市場などのモール内検索で新商品を埋もれさせないための「発売後の運用データ（価格・順位・在庫）」の活用法を解説。累計780万件の価格追跡データから、検索順位を押し上げる価格運用や、調査を自動化して再現性を高める方法を事例を交えて解説します

こんな方におすすめ

- 新商品を出しても、思うように売上につながらないと感じている方- 商品の差別化が難しく、価格競争に巻き込まれている方- 商品開発と販売施策が分断され、売れるまでの流れを設計できていない方- 発売直後の一時的な反応で終わらず、継続的に売上を伸ばしたい方- 市場選定・顧客理解・ローンチ・口コミ・CRMまで、一気通貫で見直したい方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/05/20/20260618/)

登壇者

第1部（11:05～11:30）株式会社WUUZY

纐纈 倭（こうけつ やまと）

株式会社WUUZY マーケティンググループ

競争しないECのつくり方

新商品を0からグロースさせる“商品設計×人材戦略”

第2部（11:30～11:55） 株式会社LeaguE

西村 未來（にしむら みらい）

株式会社LeaguE 営業代表

海外ブランド発掘 × 総代理ビジネスを活用した売れる仕組み

第3部（11:55～12:20） 株式会社Hide&Seek

佐藤 龍太郎（さとう りゅうたろう）

株式会社Hide&Seek SaaS事業部 事業責任者

売れるLPはリサーチで決まる

--化粧品・健康食品ECで実証した4Cリサーチ×LP設計術

第4部（12:20～12:45） 株式会社インゲージ

佐竹 彩華（さたけ あやか）

株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター

「売れる商品」を「愛されるブランド」へ進化させる顧客コミュニケーション術

第5部（12:45～13:10） 株式会社リスマ

木村 洋介（きむら ようすけ）

株式会社リスマ 代表取締役

「売れる新商品」をモール内で埋もれさせない

競合価格×検索順位で発売後グロースを支えるデータ運用

開催概要

日時：2026年6月18日（木）11:00～13:10

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（セミナー資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/05/20/20260618/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com