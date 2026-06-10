【愛媛・松山】インバウンドやグループ旅行に人気の貸切宿4施設で自社商品をPR！

株式会社アート不動産

愛媛県松山市内で「道後温泉徒歩4分の古民家宿」や「カラオケ・ダーツ完備の貸切戸建て」など、複数のまるまる貸切宿を運営するホストの株式会社アート不動産（愛媛県松山市）は、宿泊ゲストに向けた商品サンプリングや体験プログラムを共同で実施する「体験型コラボ企画」のパートナー企業およびクリエイターの募集を、2026年6月10日より開始いたします。

最大9名～14名の大人数グループやインバウンド層（訪日外国人）の利用が多い当施設の強みを活かし、企業様にとっては新たな顧客層へのアプローチ機会を創出し、愛媛・四国の魅力発信を目指します。

■ コラボレーション募集の背景

現在運営している4つの貸切宿泊施設は、それぞれ統一された空間や情緒ある古民家の設え、そして「Nintendo Switch2」「カラオケ」「ダーツ」などの充実したエンタメ設備を備え、多様なゲストから高い評価を獲得しております。ご家族連れの長期滞在やインバウンド層の拠点として多数ご利用いただいているこれらのプライベート空間を、地元の魅力的な商品・サービスを「体験する場（ショールーム）」としてご活用いただくべく、パートナーの募集に至りました。

松山市道後緑台(https://www.airbnb.jp/rooms/984354787136184110?check_in=2026-11-01&check_out=2026-11-02&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1779257868_P3p4oVETlYoflgFj&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=5a195700-f77f-4b3b-9347-51e478f73bbc)松山市立花(https://www.airbnb.jp/rooms/1556286182192239365?check_in=2026-11-01&check_out=2026-11-02&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1779257868_P3XMK_vl__SXgStt&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=5a195700-f77f-4b3b-9347-51e478f73bbc)松山市泉町(https://www.airbnb.jp/rooms/1506963195914514993?check_in=2026-11-01&check_out=2026-11-02&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1779257868_P3rF3cnLmgDOot3O&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=5a195700-f77f-4b3b-9347-51e478f73bbc)松山市道後町(https://www.airbnb.jp/rooms/1660492905916483872?check_in=2026-11-01&check_out=2026-11-02&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1779257868_P3r5_MDijtnDqDgZ&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=5a195700-f77f-4b3b-9347-51e478f73bbc)

■ 想定するコラボレーションの例

業種や規模は問いません。以下のようなコラボレーションを想定しておりますが、柔軟なアイデアも歓迎いたします。

1. 商品のサンプリング・客室への設置を通じたPR

地元特産のお菓子や飲料、独自開発したアメニティ、美容家電、伝統工芸品などを客室に設置。実際の宿泊客（特にインバウンド層やファミリー層）にゆっくりと体験・試食していただき、認知拡大やアンケート収集の場としてご活用いただけます。

2. 宿内での体験型ワークショップや出張サービスの提供

出張シェフによる愛媛の食材を使ったお食事提供や、着付け・茶道などの日本文化体験、フットマッサージャー等の設備と掛け合わせたリラクゼーションサービスなど、貸切宿ならではのプライベート空間を活かしたプログラムを提供するパートナーを募集します。

3. インフルエンサー・動画クリエイターとのタイアップ

愛媛や四国の観光情報を発信しているSNSインフルエンサーやYouTuberの皆様に当施設へご宿泊いただき、カラオケやゲームで盛り上がる様子とともに、宿の魅力や周辺の観光スポットを発信していただくコラボレーションも募集いたします。

■ 対象となる宿泊施設（愛媛県松山市）

特色の異なる4つの施設で、ターゲットに合わせたPRが可能です。

■ 今後の展開

本取り組みを通じて、宿泊ゲストに特別な体験を提供するとともに、地元企業やクリエイターの皆様と協創し、愛媛・松山の地域経済の活性化に貢献してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社 アート不動産 TEL：089-961-1400 E-mail：art-minpaku@7300.co.jp

応募フォーム：https://forms.gle/Ju9ZwT73qH5xkAJv8