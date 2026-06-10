縦スクロールカレンダー「months（マンス）」、予定に“タグ”をつけてテーマごとにいつでも振り返れる独自機能を搭載したver.1.7.0を提供開始

株式会社フォーユー

株式会社フォーユーが提供するiPhone向け縦スクロールカレンダーアプリ「months（マンス）」は、予定に自由な「タグ」をつけ、テーマごとに検索・一覧・振り返りができる新機能を搭載したver.1.7.0を提供開始しました。日付の軸でしか見られなかったカレンダーに、“テーマ”という新しい軸を追加。カレンダーの予定そのものにタグをつけられるのは、monthsならではのオリジナル機能です。今なら登録不要・1週間無料でお試しいただけます。

■ カレンダーは「未来」を立てるだけの道具じゃない

これまでのカレンダーアプリは、「これからの予定」を管理するためのものでした。けれど、過ぎていった日々もまた、かけがえのない記録です。「今年は何回ライブに行っただろう？」「あの展覧会、いつ行ったっけ？」--そう思っても、日付順に並んだ予定の中から探し出すのは大変でした。monthsの新機能「タグ」は、この“探しにくさ”を解決します。予定に好きなタグをつけておくだけで、これまでの記録が、テーマごとにくっきりと浮かび上がります。

■【新機能を徹底紹介】「タグ」で、予定は“つける・探す・振り返る”へ

１. つける ── 予定そのものに、好きなタグを

monthsでは、予定一つひとつに「#展覧会」「#ライブ」「#出張」「#推し活」など、自由なタグをつけられます。タグは何個でも、好きな言葉で作成可能。仕事もプライベートも、あなたの暮らしに合わせて何でも分類できます。ポイントは、カレンダーやフォルダを分けるのではなく、“予定そのもの”にタグを付与できること。だから「日付」と「テーマ」という2つの軸で予定を捉え直せます。同じ「展覧会」でも、5月のものも11月のものも、月をまたいでひとつのテーマとしてつながっていきます。入力もかんたんで、予定を作るついでにタグをつけるだけ。難しい設定や別アプリでの管理は一切いりません。

２. 探す・一覧 ── 検索ページから、ワンタップで呼び出す

つけたタグは、検索ページからすぐに呼び出せます。検索画面を開くと、これまでに作ったタグが一覧で表示されるので、わざわざ文字を入力する必要はありません。見たいテーマをタップするだけで、該当する予定が一瞬で並びます。「#展覧会」をタップすれば、これまでに訪れた展覧会が時系列でずらりと一覧に。「#ライブ」を選べば、参戦したライブの記録がひと目で。“あのテーマの記録をもう一度見たい”と思った瞬間に、すぐたどり着ける--この快適さが、タグ機能のいちばんの魅力です。

３. 振り返る ── タグが、積み重ねた日々を物語に変える

タグで検索した一覧は、そのまま「テーマ別の記録」になります。日付順に並ぶ予定を眺めれば、「今年はこんなに展覧会に行ったんだ」「あの頃はよく通っていたな」と、自分でも忘れていた日々の歩みが見えてきます。記録は年をまたいで積み重なるほど豊かになり、続けるほどあなただけの“ライフログ”に育っていきます。カレンダーが、未来の計画ツールであると同時に、過去を愛おしく振り返るためのアルバムにもなる--それがmonthsのタグです。

■ “予定にタグ”をつけられるのは、monthsだけ

「カレンダーを色分けする」「複数のカレンダーを使い分ける」機能はこれまでにもありました。しかし、予定一つひとつに自由なタグをつけ、それを一覧から検索して横断的に振り返れるカレンダーアプリは、ほとんど存在しません。monthsは、この体験をシンプルな操作のまま実現した数少ないアプリです。さらにmonthsには、検索範囲を過去・未来100年に拡張した強力な検索や、よく見る記録をピンで固定する機能も搭載。タグと組み合わせることで、「探す・残す・振り返る」がこれまでにないレベルで快適になります。

■ こんな使い方が広がります

・推し活・ライブ参戦の記録を「#推し活」「#ライブ」でまとめて

・展覧会・美術館巡りを「#展覧会」で1年分の鑑賞ログに

・子どもの行事や成長の記録をテーマ別に

・出張・外食・通院・デートなど、「今年は何回？」を後から振り返り

・趣味・学び・旅行--あなたの“好き”を、テーマごとに積み重ねる

■ まずは1週間、無料で。気軽に「タグ」を始めてみてください

新機能「タグ」は、ver.1.7.0で全ユーザーがご利用いただけます。monthsは登録不要・1週間無料でお試しいただけます。無料期間が終わっても自動課金はされず、「これからも使いたい」と思ったときだけ、ご自身で有料プラン（月額100円／年額1,000円）にお進みいただく形です。だから、はじめての方も安心。今日タグをつけた予定は、いつでも好きなときに振り返れる、あなただけの記録になっていきます。まずは気軽に、あなたの暮らしに合わせたタグから始めてみてください。

▼ ダウンロード（1週間無料） https://apps.apple.com/jp/app/id6739420415

■ months（マンス）について

「月」と「1日」を縦スクロールで同時に見渡せる、片手操作に最適化されたシンプルなカレンダーアプリ。月の区切りを意識せず、何ヶ月分でも自然にスクロールできるのが特長です。予定そのものにタグをつけられる独自機能で、未来の計画から過去の振り返りまでを、ひとつのアプリで。

■ 提供情報

・名称：months（マンス）

・対応OS：iOS（iPhone）

・価格：月額100円／年額1,000円（登録不要・1週間無料トライアルつき）

・ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/id6739420415

・公式サイト：https://months.jp/

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