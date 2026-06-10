LINE集客代行『FancyWebmate』、累計支援社数400件を突破

FancyWebmate株式会社

LINE集客代行・Lステップ構築代行を提供するFancyWebmate株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中上雄翔）は、サービス開始からの累計支援アカウント数が400件を超えました。当社はLステップ提供元のManeql社が認定するLステップ正規代理店として、業界における支援者数で半年連続1位を継続しています。

本プレスリリースでは、累計支援400件の業界別分布データを公開し、当社が支援している業種領域と、各業種におけるLINE活用の傾向を解説します。

■ FancyWebmate株式会社について

FancyWebmate株式会社は、LINE公式アカウントの構築・運用支援を中心とした、Webマーケティング支援企業です。Lステップ提供元のManeql社が認定する認定代理店として、Lステップ構築・運用を中核に、業種特化型のマーケティング支援を全国の事業者に提供しています。

代表取締役の中上雄翔は、システムエンジニアとしてのキャリアを経てLINEマーケティング業界に参入。これまでに累計400件を超えるLINE公式アカウント支援に携わり、業界における支援者数で半年連続1位を継続しています。

加えてLINEマーケティング学習コミュニティを運営し、業界全体のリテラシー向上にも取り組んでいます。

当社の特徴は、高い継続率にあります。平均契約期間は8ヶ月、半年継続率は90%を超え（当社調べ）、支援先のうち多くで導入費用以上の成果につながる事例が生まれています。

当社は「お客様の理想を実現する仲間」であることを使命に掲げ、業種ごとに異なるマーケティング課題に対し、LINEを軸とした最適な支援を提供することを目指しています。

■ 主なサービスラインナップ

当社は、LINEを中心とした包括的なWebマーケティング支援を提供しています。お客様の課題に応じて、以下のサービスをラインナップしています。

【主軸サービス】

- LINE集客プロ：400社以上の導入実績に基づくLステップ構築・運用代行。Lステップ認定コンサルタントが担当（限定10社・初期費用無料キャンペーン実施中）

【関連サービス】

■ 累計支援400件の業界別分布

- Webマーケティング支援：マーケティングの上流から下流までを包括的に支援- YouTube動画編集プロ：70チャンネル・累計7,000本以上の制作実績を持つ動画編集チームによる支援- デザインプロ：LINEリッチメニュー・バナー・YouTubeサムネイル・スライド資料等のデザイン業務支援- ファンアシ+：経理・バックオフィス・リサーチ・資料作成等のノンコア業務を、オンライン秘書が代行

当社が支援する累計400件のLINE公式アカウントを業界別に分類すると、住宅・不動産・採用・BtoB領域が支援件数の上位を占めています。以下、主要な4業種における当社の支援内容と、各業種で成果につながっているLINE活用パターンをご紹介します。

【住宅業界（工務店・注文住宅・ハウスメーカー）】

住宅業界では、見学会・モデルハウスへの来場予約、施主との打ち合わせ進捗管理、引き渡し後のメンテナンス連絡など、顧客との長期的な関係構築が成果を左右する業界特性があります。

当社が支援する住宅事業者では、以下の活用パターンに取り組むケースが多く見られます。

- LINE登録時の動画コンテンツを活用した来場率の改善（運用事例：来場率が3～5%から10%超へ向上）- 工務店の訪問営業におけるアポイント獲得導線の設計（アポ獲得単価2～4万円帯での運用事例あり）

住宅は当社の中でも特に注力している業種領域の一つで、地場ビルダーから大手住宅会社まで、業態に応じた支援設計を行っています。

【不動産業界（売買・賃貸・仲介）】

不動産業界では、物件提案の自動配信、追客LINE、内見前後の動線管理、契約後のフォローなど、購買検討期間の長い顧客との継続的なコミュニケーション設計が重要となります。

当社が支援する不動産事業者では、以下のパターンが成果につながっています。

- 不動産売買領域における、潜在的な不安を解消するコンテンツ設計（LINE登録から個別相談への高い転換率を実現した運用事例）- 賃貸・仲介における物件提案の段階的配信- 契約後の顧客との関係性維持を通じた紹介・リピート発生

不動産は商談化までのプロセスが長い業界特性があり、LINEを活用した継続的な顧客接点の設計が、最終的な成約率の向上に直結します。

【採用領域（業種問わず人事向け）】

採用領域では、応募者対応の効率化、面接日程調整、内定者フォロー、入社前の離脱防止など、応募から入社までのファネル全体でLINEが活用されています。

当社が支援する採用事業者では、以下のパターンが成果につながっています。

- 求人媒体経由から自社採用導線への誘導（介護・看護・接骨院など専門職領域での運用実績）- 社長・人事担当によるショート会社紹介動画と、面接前挨拶動画のセット運用- LINE登録後の応募率10%（導入前ほぼゼロから、月次で安定的に応募・採用が発生する状態を実現した運用事例）

採用LINEは、求人媒体への投資効率を高め、応募者体験を改善する手段として、業種を問わず活用が広がっています。

【BtoB（リードナーチャリング・営業支援）】

BtoB事業者では、リード獲得後の段階的なナーチャリング、導入事例配信、既存顧客のアップセルなど、商談化までのプロセス全体でLINEが活用されています。

当社が支援するBtoB事業者では、以下のパターンが成果につながっています。

- リード獲得直後のショートメッセージによる初期オファー- 3～4通のナーチャリング配信を通じた段階的な顧客教育- 顧客の声・FAQによる導入前の不安解消

資料請求フォームに電話番号入力欄を組み込み、LINE経由のフォロー後に架電するハイブリッド設計など、業界・事業モデルに応じた運用設計を提供しています。

【特典】業種別のLINE活用ノウハウ「お役立ち資料」を無料配布中

当社では、業種別のLINE活用ノウハウをまとめた「お役立ち資料」を、公式LINE経由で無償配布しています。住宅・不動産・採用・BtoB等、貴社の業種に応じた活用事例集を、ダウンロードいただけます。

「自社の業種でLINEがどう機能するか具体的に知りたい」「導入前に活用事例を確認したい」という方は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

▼公式LINEへの登録およびお役立ち資料の受け取りはこちら

https://liff.line.me/1657174007-493DYDgL/landing?follow=%40061plrgu&lp=9FEo7f&liff_id=1657174007-493DYDgL(https://liff.line.me/1657174007-493DYDgL/landing?follow=%40061plrgu&lp=9FEo7f&liff_id=1657174007-493DYDgL)

■会社概要

会社名：FancyWebmate株式会社

代表者：中上雄翔

所在地：東京都渋谷区幡ケ谷2-1-4 ACN渋谷幡ヶ谷ビル 5F

事業内容：

公式LINE / Lステップマーケティング事業

Webマーケティング支援事業

動画編集代行事業（YouTube動画編集プロ）

SNSデザイン代行事業（デザインプロ）

オンライン秘書代行事業（ファンアシ+）

URL：https://fancywebmate.co.jp/