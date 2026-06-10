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【東京都・大阪府・兵庫県・香川県】日本調剤 新規開局のお知らせ（2026年6月度）
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、全国規模での調剤薬局出店を積極的に推し進めております。
2026年6月度は下記の通り、東京都1店舗、大阪府1店舗、兵庫県1店舗、香川県1店舗を開局いたしましたのでお知らせします。
【日本調剤 王子薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_1.png
【日本調剤 松原新堂薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_2.png
【日本調剤 西宮中央薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_3.png
【日本調剤 高松中央薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_4.png
なお、下記の通り1店舗が閉局しておりますので、これにより日本調剤の調剤薬局店舗数は768となります。
【閉局店舗】
閉局日：2026年5月26日（火）
薬局名：日本調剤 白鳥薬局（香川県東かがわ市）
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
HP：https://www.nicho.co.jp/
関連リンク
日本調剤コーポレートサイト（ニュースリリース）
https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20260610_nr1/
2026年6月度は下記の通り、東京都1店舗、大阪府1店舗、兵庫県1店舗、香川県1店舗を開局いたしましたのでお知らせします。
【日本調剤 王子薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_1.png
【日本調剤 松原新堂薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_3.png
【日本調剤 高松中央薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/136516/136516_web_4.png
なお、下記の通り1店舗が閉局しておりますので、これにより日本調剤の調剤薬局店舗数は768となります。
【閉局店舗】
閉局日：2026年5月26日（火）
薬局名：日本調剤 白鳥薬局（香川県東かがわ市）
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
HP：https://www.nicho.co.jp/
関連リンク
日本調剤コーポレートサイト（ニュースリリース）
https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20260610_nr1/