韓国発「PARTIMENTO WOMEN（パルティメントウィメン）」が日本初POPUP STOREを開催。“差別化されたニュークラシック”を提案

ブランド概要

nugu Japan株式会社

PARTIMENTO WOMEN（パルティメントウィメン）は、

私たちが追求するアイデンティティを軸に、

ベーシックなアイテムをより自由で多角的な視点から再解釈するブランドです。

シーズンにとらわれない素材、思い切りのあるシルエット、

洗練されたカラーパレットで構成されたプロダクトを通じて、

差別化されたニュークラシックを提案します。

- Instagram：＠partimentowomen(https://www.instagram.com/partimentowomen/)

開催概要

期間：2026年6月12日(金)～2026年6月24日(水)

開催場所：渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

POPUP STORE EVENT

詳細を見る :https://www.nugu.jp/product?displaygroup=127523

◆Special Gift

1.商品1点以上お買い上げで 「Silver Tote Bag」 プレゼント (各日先着にてご用意しております。)

2. 15,000円(税込)以上お買い上げで 「PW 90s Short Sleeve Tee」 プレゼント 40個

◆Special Gacha Event *ハズレ無し

商品をご購入のお客様は、以下のいずれかが必ず当たるガチャイベントにご参加いただけます。

A等 Multiway Pocket Faux Leather Backpack 数量 3個

B等 PW Embroidery Grandad Cap 数量39個

C等 PWC Logo Printed Eco Bag 数量36個

※ すべてのノベルティのカラーはランダムでのお渡しとなります。

※ すべてのノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

次回POPUPのお知らせ

「THE HYUNDAI」では、韓国で注目を集めるブランドを順次展開しています。

次回は、ミニマルで洗練されたデザインが魅力の「Atelier Nain」のPOP-UP STOREを開催予定です。ブランドならではの感性が光る最新コレクションを、

日本で直接ご覧いただける特別な機会となります。

開催概要などの詳細は後日発表いたします。どうぞご期待ください。



メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本

Mail：pressroom@nugu.jp