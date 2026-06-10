【最大79%OFF】韓国オンニスタイルの真髄、「ユセク（YUSAEK）」単独特集をamoodで開催

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォーム「amood（アムード）」が、韓国ガーリースタイルを代表するブランド「ユセク（YUSAEK）」の単独特集を2026年6月8日（月）から14日（日）まで7日間開催します。全商品に20%割引クーポン（最大2,000円）が適用され、クーポン適用時に最大79%割引でユセクのベストアイテムをお求めいただけます。

■ イベント概要

・期間：2026年6月8日（月）～6月14日（日）

・対象：amoodアプリご利用のお客様全員

・主な特典：「YUSAEK」全商品 20%割引クーポン（最大2,000円 / クーポン適用時最大79%割引）

・URL：（イベントページへ(https://link.amood.jp/96rvmu)）

■ 詳細内容

YUSAEKは、韓国ガーリーならではのこなれた自然体スタイルで人気を集め続けているブランドです。韓国ガーリームードからデイリーカジュアルまで、毎朝のコーデ迷いを一発で解消してくれるアイテムが揃っているのが特徴です。今回の単独特集ではユセクのベストアイテムをページ上部にキュレーションしており、全商品に20%割引クーポンが適用されるためamood最安値でお求めいただけます。

クーポン適用時に最大79%割引となる商品も用意されており、普段からユセクが気になっていたお客様にとって今回の単独特集は見逃せない機会です。韓国ガーリースタイルに挑戦してみたいなら、このユセク単独特集からスタートしてみてください。

単独特集は6月14日（日）までの限定開催です。本格的な夏に向けてクローゼットを充実させたい方は、ぜひこの機会をお見逃しなく。

■ 注目のアイテム

https://link.amood.jp/oyiiaahttps://link.amood.jp/yrakjjhttps://link.amood.jp/798980https://link.amood.jp/z6kt6c

■ amood（アムード）について

「amood（アムード）」は、トレンドに敏感な女性のためのレディースファッションプラットフォームです。韓国No.1アプリ「ABLY」の最先端AI技術と1,000万人以上のデータを継承し、日本のお客様へ洗練されたスタイルを提案しています。国内での売上拡大はもちろん、将来的には「韓国市場への進出」を見据えたトータルソリューションを提供。独自のテックシステムを通じて出店ショップ様の持続的な成長をコミットし、共に歩んでまいります。

■ お問い合わせ

ABLY Corporation., Inc. (contact@amood.jp)