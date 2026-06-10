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【イベントレポート】株式会社ＮＡＮＫＡＩ（旧：南海電気鉄道株式会社） ・WeWork 共催イベント第２弾！10社限定交流会で協業マッチングを実現
2026年3月13日、WeWork なんばスカイオにて、ビルオーナーである株式会社ＮＡＮＫＡＩ（旧：南海電気鉄道株式会社）との共催イベント第2弾として、「企業対抗クイズ大会」を開催しました。
本イベントは、昨年実施したハロウィン交流会（https://wework.co.jp/contents/report/260108）に続く取り組みであり、なんばエリアにおける継続的なコミュニティ形成を目的としたシリーズ企画の一環です。
なんばは「観光・お笑いの街」として広く知られていますが、近年では多様な企業が集積するビジネス拠点としての側面も持ち合わせています。
株式会社ＮＡＮＫＡＩと WeWork なんばスカイオは、「なんばにビジネスイメージを醸成する」ことを目的とした3ヵ年計画のもと、企業交流イベントを定期的に開催し、なんばエリアに入居する企業の魅力を可視化し、新たなビジネス機会の創出と、「なんばで働く価値」の向上を目指しています。参加者は約50名にのぼり、なんばエリア内外の企業が一堂に会する機会となりました。
＜イベント概要＞
日時：2026年3月13日（金）18:30〜20:30
拠点：WeWork なんばスカイオ
主催：株式会社ＮＡＮＫＡＩ/WeWork なんばスカイオ
プログラム：クイズ大会 / 交流会
参加企業：株式会社三菱ＵＦＪ銀行、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社ビジュアルアーツ、eスタジアム株式会社、デジタルハリウッド株式会社など
今回のクイズ大会は、「楽しさ」と「ビジネス交流」の両立をテーマに設計されました。コンテンツには、「利きビール」や「利きチョコレート」といった五感を使って楽しめる格付けクイズを取り入れ、参加者全員が主体的に関われる内容に。さらに、参加企業数をあえて10社に限定し、各社の特徴や強みを題材にしたクイズを実施することで、交流会前の段階から企業理解を深める工夫が施されました。
その結果、交流の質は大きく向上し、イベント内外を通じて計5件のビジネスマッチングが創出されるなど、具体的な成果にもつながる機会となりました。
本イベントを通じて、なんばエリアにおける企業同士の新たな接点が生まれ、「ビジネスの街・なんば」という価値創出に向けた一歩となりました。
クイズ大会の成功を活かし、カジュアルなコンテンツを取り入れながら、なんばらしい交流体験（例：食を取り入れた企画など）を予定しています。
WeWork Japan は今後も、株式会社ＮＡＮＫＡＩをはじめ、建物のオーナー企業様との協創に取り組み、WeWork 各拠点のあるエリアにおける企業交流の活性化とビジネス機会の創出を推進してまいります。
なお、なんばエリアにおいては、次回は、2026年6月15日（月）に名刺交換会の開催を予定しております。カジュアルなコンテンツを取り入れた、なんばらしい交流機会の提供を目指します。
関連リンク
株式会社ＮＡＮＫＡＩ（旧：南海電気鉄道株式会社） ・WeWork 共催イベント第２弾！10社限定交流会で協業マッチングを実現
https://wework.co.jp/contents/report/260604
本イベントは、昨年実施したハロウィン交流会（https://wework.co.jp/contents/report/260108）に続く取り組みであり、なんばエリアにおける継続的なコミュニティ形成を目的としたシリーズ企画の一環です。
なんばは「観光・お笑いの街」として広く知られていますが、近年では多様な企業が集積するビジネス拠点としての側面も持ち合わせています。
＜イベント概要＞
日時：2026年3月13日（金）18:30〜20:30
拠点：WeWork なんばスカイオ
主催：株式会社ＮＡＮＫＡＩ/WeWork なんばスカイオ
プログラム：クイズ大会 / 交流会
参加企業：株式会社三菱ＵＦＪ銀行、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社ビジュアルアーツ、eスタジアム株式会社、デジタルハリウッド株式会社など
今回のクイズ大会は、「楽しさ」と「ビジネス交流」の両立をテーマに設計されました。コンテンツには、「利きビール」や「利きチョコレート」といった五感を使って楽しめる格付けクイズを取り入れ、参加者全員が主体的に関われる内容に。さらに、参加企業数をあえて10社に限定し、各社の特徴や強みを題材にしたクイズを実施することで、交流会前の段階から企業理解を深める工夫が施されました。
その結果、交流の質は大きく向上し、イベント内外を通じて計5件のビジネスマッチングが創出されるなど、具体的な成果にもつながる機会となりました。
本イベントを通じて、なんばエリアにおける企業同士の新たな接点が生まれ、「ビジネスの街・なんば」という価値創出に向けた一歩となりました。
クイズ大会の成功を活かし、カジュアルなコンテンツを取り入れながら、なんばらしい交流体験（例：食を取り入れた企画など）を予定しています。
WeWork Japan は今後も、株式会社ＮＡＮＫＡＩをはじめ、建物のオーナー企業様との協創に取り組み、WeWork 各拠点のあるエリアにおける企業交流の活性化とビジネス機会の創出を推進してまいります。
なお、なんばエリアにおいては、次回は、2026年6月15日（月）に名刺交換会の開催を予定しております。カジュアルなコンテンツを取り入れた、なんばらしい交流機会の提供を目指します。
関連リンク
株式会社ＮＡＮＫＡＩ（旧：南海電気鉄道株式会社） ・WeWork 共催イベント第２弾！10社限定交流会で協業マッチングを実現
https://wework.co.jp/contents/report/260604