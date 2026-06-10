【宇都宮市に初出店】老舗和菓子屋「あわしま堂」が宇都宮市・星が丘に直営店を2026年６月１２日にNEWオープン

株式会社あわしま堂あわしま堂宇都宮星が丘店 外観イメージ

和洋菓子製造の株式会社あわしま堂（本社：愛媛県八幡浜市、代表取締役社長：傳長秀文）は、2026年6月12日に宇都宮市内で初となる直営店をオープンする運びとなりました。この新店舗では、栃木佐野工場で製造した全製品のほか、本社や京都の工場及び他社協力工場の製品を取り揃えます。スーパーマーケットでは取り扱いのない製品もご用意し、贈答用だけでなく、自宅用としてもご利用いただける店舗となります。

店内売場イメージ『新店舗情報』

住 所：栃木県宇都宮市星が丘1丁目8-14

（東武宇都宮駅から徒歩15分、清住町通り沿い）

営業時間：10時～18時（年中無休）

販売商品：弊社製造和菓子全品

各地方の銘菓

訳あり商品

イートインコーナー

「イートインコーナー」

６席のイートインコーナーを設置。

店内で購入したお菓子や飲料をゆっくりお楽しみいただけます。

『オープン記念限定商品』

１３００円（税抜）

「スイーツトートバッグ」

宇都宮星が丘店のオープンを記念して、人気の和菓子詰め合わせたトートバッグを先着３０名様限定で販売いたします。

和菓子を楽しんだ後も、様々な用途でご利用いただけるトートバッグです。

ちょっとした手土産にも最適です。

『関東限定商品』

栃木佐野工場の地元の人気キャラクター「さのまる」を印刷したどら焼きは、自家製の栗粒入り小豆あんをふんわりした生地で挟んだ人気商品です。

栃木県の手土産として好評です。

栗どら(さのまる)

１個１１０円（税抜）

断面図

栗どら(さのまる）

１箱７５０円（税抜）

中身のイメージ

５個入り

『週末限定商品（金・土・日）』

当店が自信を持って開発した、のどごしを重視したわらび餅は、自重で支えられないほどの繊細な生地に甘さ控えめのこしあんを包み込んでいます。

１個からお買い求めいただけます。

極わらび餅 １個１６０円（税抜）

自家炊きの小豆は渋み・雑味を抑えた製法で、控えめな甘さで北海道産の小豆の風味と粒感をしっかりと感じられるどら焼きです。

関東で人気のほんのりと香る黒糖の風味が特徴。

１個からお買い求め頂けます。

『直営店限定商品』

和菓子屋謹製北海道小豆どら焼１個１６０円（税抜）切カステラ

１パック２９８円（税抜）

みたらし団子３本

１パック１５８円（税抜）

どらすく４枚

１パック３００円（税抜）

あわせ最中１個

２５０円（税抜）

『人気の定番和菓子と季節の和菓子』

くず餅４個

１パック１２８円（税抜）

水大福４個

１パック２２８円（税抜）

塩豆大福５個

１パック２４８円（税抜）

もっちり黒糖饅頭６個

１パック２４８円（税抜）

＜会社概要＞

[会 社 名] 株式会社あわしま堂

[代 表 者 名] 傳長秀文

[資 本 金] １億円

[本社所在地] 愛媛県八幡浜市保内町川之石1-237-53

[事 業 内 容] 和洋生菓子の製造販売

[事 業 所] 愛媛、徳島、岡山、広島、福岡、武雄、鹿児島、大分、京都、名古屋、東京、栃木

[売 上 高] １６３億９,６８８万円（２０２５年３月期）

[従 業 員 数] ９８３名（その内、パート社員２８４名）

[創 業] １９２７年

[U R L ] http://www.awashimado.co.jp/