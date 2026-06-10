一般社団法人日本シーサート協議会

日本シーサート協議会（NCA）は、「SIM3 公認監査人トレーニング」を2026年9月2日（水）～ 9月4日（金）に開催いたします。

本トレーニングはSIM3の監査人(Auditor)を養成するトレーニングです。

受講し試験に合格することによって、SIM3監査人として、OCFから公認されます。

他チームを含めてCSIRTを監査し、認証の審査を実施できる監査人になることがで

きます。

注) 日本でも認証制度の計画はありますが、まだ行われていません。

なお、SIM3の詳細に関しましては以下をご参照ください(英語)。

https://opencsirt.org/csirt-maturity/sim3-and-references/

CSIRTの構築や運用に関わる方、セキュリティ関連業務に携わる方にお勧めします。

インシデントマネジメントのあり方を学ぶ絶好の機会となります。

CSIRTのマネージャーやリーダーとして構築や運用を行っていらっしゃる方は

是非ご受講ください。皆様の参加申し込みをお待ちしております。

【受講資格】

- CSIRT業務において3年以上の経験があるなどインシデントマネジメントに関して十分な知識があることが望まれます。

- 受講に当たりましては業務経歴を提出いただきます。内容に応じてOCF

SIM3 公認トレーナが受講資格を判断します。

※CPEポイントの付与について

本トレーニングのご参加により、ISC2認定資格保持者様はCPEクレジットを申請いただけます。保有されている認定資格のドメインに関連するCPEをメンバーポータルより申請してください。

【開催情報】

会場：ビジョンセンターグランデ東京浜松町（504）

〒105-0012 東京都港区芝大門1-13-9 UD芝大門ビル 2F～12F

ビジョンセンターグランデ東京浜松町 5F 504号室

https://www.visioncenter.jp/grande/tokyo-hamamatsucho/access/

開催日程：2026年9月2日（水）～ 9月4日（金）

開催方法：日本語の1クラスで開催

主催：NCA チームトレーニング委員会

募集人数：募集人員: 16名 １クラスのみ

申込期限：2026年 7月31日（金）迄

【認定基準】

本トレーニングをすべて受講し、最終日の試験に合格しますと、OCF公認SIM3監査

人の資格が与えられます。

ただし以下のような行為があった場合、認定されませんので、ご注意ください。

また、参加費および認定料もお返しできません。

- 認定には講義・演習の全てに参加いただくことが条件となります。

遅刻、中抜け、退席などがあった場合は認定できない場合があります。

やむを得ない事由がある場合は、事後でも構いませんので、講師・スタッフに相談ください。

電車等の遅延による遅刻も認められない可能性があります。遠方よりお越しの方

は近隣への宿泊を推奨します。

- 講義・演習中に無関係の作業や内職等

もし、上記行為が見つかった場合は認定できません。

緊急作業などやむを得ず実施しなければいけない場合は、講師・スタッフに相談

ください。

【参加費】

- NCA加盟組織:275,000円 (税込)

- NCA未加盟組織:330,000円 (税込)

上記金額には講習費、初回認定料250ユーロ相当が含まれます。

上記には食費・宿泊費・交通費などは含まれません。

[SIM3 公認監査人トレーニング開催案内]

https://www.nca.gr.jp/activity/event/2026/20260902sim3/index.html

以下のページより内容を確認しお申し込みください。

https://sim3-260902.peatix.com

皆様の参加を心よりお待ち申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本シーサート協議会 チームトレーニング委員会活動 事務局

nca-training-sec@nca.jp