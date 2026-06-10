宝石の産地・山梨発。卸業から生まれたD2CジュエリーブランドOtolo正式ローンチ。

Otolo

[ブランド概要]

2026年6月 Otolo（オトロ）は、日本有数の宝石産地として知られる山梨県を拠点とするD2Cジュエリーブランドとして誕生しました。「Anytime, Anywhere with you.」をコンセプトに、移動が多い現代を生きる人々の日常の相棒となるジュエリーを展開しています。

[ブランド誕生の背景]

デザイナー自身の国内外を移動し続ける生活の中で、「どんな場所でも、TPOを気にせずそのまま身につけていられるジュエリーが欲しい」という思いが積み重なり特別な日だけのものでもなく毎日の相棒として寄り添えるジュエリーを届けるために、Otoloは生まれました。

海外での直接仕入れを通じて培った素材への目利きと、宝石産地・山梨の熟練職人との連携により、日常の相棒となるジュエリーを届けています。

First collection

plain silver ring \32,000lab grown diamond ring \65,000triple ring \38,000hoop earrings \35,000～\58,000※シルバーあり

全商品受注生産。ご注文から約3週間でお届けします。

2年間の品質保証・無償サイズ変更サービス付き。国際配送対応。

・素材について

Otoloのジュエリーは、デザイナーが香港をはじめ海外で直接仕入れた素材を使用しています。卸業で培った目利きにより、品質と美しさを兼ね備えた素材だけを厳選しています。

ダイヤモンドには、ラボグロウンダイヤモンドを採用。ラボグロウンダイヤモンドは、天然ダイヤモンドと同じ炭素結晶構造を持つ本物のダイヤモンドでありながら、採掘を必要としないため環境への負荷が極めて低く、紛争ダイヤモンドや劣悪な労働環境といった倫理的リスクとも無縁です。輝きや硬度も天然と変わらず、GIA（米国宝石学会）も「本物のダイヤモンド」として認定しています。

美しさだけでなく、その背景にある誠実さも、Otoloが大切にする価値観のひとつです。

First collection発売中

ECサイト https://otolo.us

デザイナーメッセージ

卸業を始める前から旅が好きでしたが、特に旅の準備をするのが好きで。今から行くんだというワクワクと一緒に、自分のお気に入りの洋服や持ち物を詰め込んでバッグがいっぱいになる様子が大好きだったのですが、行く回数が増える度、荷物を軽くしたいと思うようになりました。とはいえ旅先でしっかりお洒落もしたいし、移動中も手抜きっぽくなりたくない。そんな時にジュエリーでTPOを問わずに着けられるものがあったら、お気に入りを身につけながら移動着でも締まって見えるのではないかと思い、ブランドを立ち上げることを決めました。

また、移動が多い中で不注意から洋服にリングを引っかけてしまうことが多々ありました。今回のファーストコレクションはそういった経験も活かし、洋服に引っかかりづらい石の留め方や、付け心地の良いリングの形状にこだわって何度も工場の方と打ち合わせを重ね、試行錯誤しながら出来上がったコレクションです。

今回ものづくりに取り組んでいく中で、本当に色んな方々が協力してくださいました。一つのものが生み出されるのにこんなにも多くの工程があって、こんなにも沢山の方が関わってくださっているのを改めて学ぶ機会になりました。皆さんに心から感謝を込めて。

AIが発達していく今の時代だからこそ、人の手で生み出されるもの、人の様々な瞬間から生まれる気持ちや表現、クリエイティビティを大切にOtoloは進んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

Otolo デザイナー 松本睦子

デザイナーについて

松本睦子(まつもとよしこ)

山梨県出身。大学卒業後、宝石卸業に従事。国内外を飛び回りながら、香港をはじめとする海外市場での直接仕入れを経験。宝石産地・山梨を拠点に、素材の目利きと職人とのネットワークを活かしたD2Cジュエリーブランド「Otolo」を2026年に立ち上げる。

SNS等

公式サイト https://otolo.us

公式Instagram https://www.instagram.com/otolo_06/