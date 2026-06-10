Insta360初のジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目。渋谷・MIYASHITA PARKで体験＆予約販売イベントを開催
Insta360は、待望の新製品「Insta360 Luna Ultra」の日本初お披露目イベントを、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、渋谷・MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」にて開催いたします。
「Insta360 Luna Ultra」は、Insta360初となるジンバルカメラです。本イベントでは、発売前のLuna Ultraを実際に手に取って体験できるほか、数量限定で予約販売を実施いたします。また、会場ではLuna Ultraが当たる抽選会も開催予定です。
さらに、6月13日（土）15:00よりご来場いただいた方には、来場特典をご用意しています。
※来場特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となります。
新しい撮影体験をいち早く体感できる貴重な機会です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
イベント概要
開催日程：
2026年6月13日（土）15:00～19:00
2026年6月14日（日）11:00～19:00
会場：
MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」
東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F
参加費：
無料
会場コンテンツ：
・Insta360 Luna Ultraの体験
・Insta360 Luna Ultraの数量限定予約販売
・Luna Ultraが当たる抽選会
・6月13日（土）15:00～来場特典配布
※予約販売および来場特典は数量限定です。なくなり次第終了となります。
Insta360
2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指します。
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