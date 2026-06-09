「じゃがりこ」史上初の酸味コーティング！食べた瞬間から梅の酸味と紫蘇の香りが広がる『じゃがりこ うっっっっめ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信）は、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドより、「じゃがりこ」史上初となる酸味コーティングで味付けした『じゃがりこ うっっっっめ味』を、2026年6月16日（火）より全国のミニストップにて数量限定発売します。

【発売経緯】

「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し、昨年発売30周年を迎えたロングセラー商品です。

この度、「じゃがりこ 辛いやつ」での製法であるスティックの表面に味付けを行う「コーティング製法」を用いたカップ商品として、初の酸味コーティングの『じゃがりこ うっっっっめ味』を開発しました。

表面に味付けを行うことで、食べた瞬間から梅の酸味と風味を強く感じられます。梅への関心が最も高まる6月に合わせ、梅好きの方々に新しい驚きと口いっぱいに広がるおいしさをお届けします。

【商品特長】

●これまでもご好評いただいてきた「じゃがりこ梅味」の味をベースに、本物の梅漬け（梅干し）のような味わいを目指し味のバランスを調整しました。食べる前から紫蘇の香りが広がり、噛むほどにじゅわっと染み出る梅の味わいを感じられるように仕上げました。

●パッケージは、商品名の文字を見ただけで酸っぱさが直感的に伝わるようなデザインに工夫しました。梅の画像も一般的な「梅干し」ではなく、よりみずみずしい「梅漬け」を用いることで、さわやかな酸味を表現しています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1856_1_fab6fb61913489a32a752751d0c13cdf.jpg?v=202606100151 ]