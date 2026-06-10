カーネーション・吉田結衣が唐田えりかと初対面で意気投合！『スナックえびちゃん～癒しのほろ酔い酒場～常連客唐田えりか』6月14日（日）22:00放送

吉本興業株式会社

マリーマリー・えびちゃんと俳優の唐田えりかが出演する番組『スナックえびちゃん～癒しのほろ酔い酒場～常連客唐田えりか』が、BSよしもとで6月14日（日）22:00から放送されます。

吉田結衣が唐田えりかと初対面トーク

この番組は、「スナックえびちゃん」を舞台に、チーママ・えびちゃんと常連客・唐田えりかが、芸人たちをゲストに迎えてほろ酔いトークを繰り広げます。

Netflixドラマ『極悪女王』での共演以来、親友となった唐田とえびちゃん。オープニングトークでは、「2人がダンプ松本と飲みに行ったときの話」や「えびの前でしか酔っぱらったことがない」という唐田の泥酔エピソードなど、親しい2人だからこそ聞けるエピソードが語られます。

そんな2人のいるお店にやってくるのが、カーネーション・吉田結衣。吉田と唐田は、吉本興業の劇場で会ったことがあるものの、会話をするのは初めてだと言います。

吉田は「ゆりやんからもえびちゃんからも、唐田さんはめっちゃいい子って聞いてた」と明かします。えびちゃんが「そうなんです。ちょっとバカなんですけど」と補足すると、唐田は手をたたいて大笑い。初対面とは思えないほど、すぐに打ち解けていきます。

『極悪女王』撮影秘話からプロレス愛まで

プロレスにハマっているという吉田とは、自然と『極悪女王』の話題になります。「試合のシーンは本当に取っ組み合ってんねやろ？」と吉田が聞くと、えびちゃんと唐田は、撮影現場がいかにハードだったかを力説。その迫力あるエピソードに、吉田も「ほんまに凄かったんやな、あの現場は」と驚きます。

一方で、吉田も負けじとプロレスラーへの思いを熱弁します。「（プロレスラーに告白されたら）その日のうちに婚姻届を出しに行く」と豪語する吉田のプロレス愛に、えびちゃんと唐田も目を丸くします。

初対面にもかかわらず、30分間のトークですっかり距離を縮めた吉田と唐田。3人のほろ酔いトークと、ここでしか聞けないエピソードにぜひご注目ください。

【番組情報】

スナックえびちゃん～癒しのほろ酔い酒場～常連客唐田えりか

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2026年6月14日（日）22:00～22:30

出演者：えびちゃん（マリーマリー）、唐田えりか、

吉田結衣（カーネーション）、金城めくるくん

視聴方法：【TV】BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000024172