お茶を再定義する、一夜限りの文化体験

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日本茶ブランド「dipitea（ディピティー）」（主宰：小島瑠璃子）は、お茶の奥深い魅力を再発見し五感で味わう一夜限りの特別イベント『Reframing Tea』を、2026年6月11日（木）に東京・溜池山王の「1 Hotel Tokyo」レストラン「NiNi」にて開催いたします。

本イベントでは、全国から厳選した希少な新茶や⽟露、創作ティーカクテルとともに、この日限りの特別ディナーをご提供。お茶を伝統工芸としてではなく“現代の感性”として捉え直す『Reframing Tea』をテーマに、心身を整える特別な一夜をお届けします。

■なぜ、いま「お茶」なのか ─ dipitea が大切にしていること

dipitea は、お茶を“日常を彩り、現代の私たちの心身を優しく整えるエッセンス”として捉え直す日本茶ブランドです。主宰の小島自身がお茶の世界に魅了され、全国の茶農家を訪ねるなかで、情熱をもって育てられた茶葉の奥深さに触れたことがブランドの起点となっています。

今回は、常設店を持たずに各地を巡り“その時”“その場所”でしか味わえない一席を仕立てる dipitea の新たな試みとして、「1 Hotel Tokyo」を舞台にした一夜限りの特別なディナーをご用意しました。

■提供メニュー（予定）

当日は、つくり手から届く希少な茶葉のポテンシャルを最大限に引き出すお茶のコースに、この日限りの特別ディナーを合わせた特別なペアリングをご提供いたします。

・ お茶のコース：全国の希少な新茶や⽟露、抹茶の提供

・ お食事：1 Hotel Tokyo レストラン「NiNi」による、この日限りの特別ディナー

※アルコールをご提供する場合、20歳未満の方へのご提供はできません。年齢確認にご協力ください。

※メニューは茶葉や食材の入荷状況により変更となる場合があります。

■開催概要

・ イベント名：Reframing Tea

・ 開催日時：2026年6月11日（木）18:00～21:00

・ 会場：1 Hotel Tokyo レストラン「NiNi」

〒107-0052東京都港区⾚坂2-17-22（溜池山王駅 徒歩3分）

・ 価格：お一人様 55,000円（税込）

・ ドレスコード：Smart Casual + Green One Point自然との調和をテーマにした一夜です。お洋服小物などに、“Green”を添えてお越しください。

※男性はジャケット着用推奨。サンダル等の軽装はご遠慮ください。

・ 予約方法：dipitea 公式サイトより事前申込（完全予約制）

URL：https://dipitea.myshopify.com/

・ キャンセル規定：予約サイトの「特定商取引法に基づく表記・返金ポリシー」をご確認ください。

■主宰コメント（dipitea：小島瑠璃子）

お茶の世界に魅了されてから、ずっと形にしたかった想いがあります。

お茶は素晴らしい伝統文化ですが、決して過去のものではありません。現代の私たちの心身を優しく整え、日常を彩るエッセンスでもあります。今回はその奥深い魅力を再発見し、五感で感じていただくための特別な一夜をご用意しました。当日は、全国の希少な新茶や⽟露、創作ティーカクテルとともに、この日限りの特別ディナーをお楽しみいただきます。五感を研ぎ澄ますこの体験が、情熱をもって茶葉を育む茶農家さんたちの未来へ繋がると信じています。お茶がもたらす安らぎを分かち合うひとときをご一緒できれば幸いです。皆様とご縁がつながっていくことを楽しみにしています。

【報道関係者の皆様へ】

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担当者：升本（m.masumoto@kinacoco.co.jp）