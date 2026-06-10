肉つけうどん店「うつけ」期間限定メニュー「酢橘とおろしのぶっかけうどん 夏野菜のかき揚げのせ」



















「酢橘とおろしのぶっかけうどん 夏野菜のかき揚げのせ」









肉つけうどん専門店「うつけ」では夏のおすすめとして、期間限定スペシャルメニュー「酢橘とおろしのぶっかけうどん 夏野菜のかき揚げのせ」を、6月15日（月）より期間限定で提供します。「酢橘とおろしのぶっかけうどん 夏野菜のかき揚げのせ」は、煮干し粉で和えたさっぱりうどんに、大根おろしと夏野菜（ゴーヤ、みょうが、コーン、玉ねぎ）のかき揚げをのせました。酢橘を絞ってさっぱりとお召し上がりください。別に添えた温泉卵は味変に。うどんだけではなくかき揚げにつけるのもおすすめです。