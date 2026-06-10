ペンタセキュリティ、「AWS Summit New York City 2026」に出展

ペンタセキュリティ株式会社

情報セキュリティ企業のペンタセキュリティ株式会社（本社：韓国ソウル、代表取締役社長：金 泰均、以下ペンタセキュリティ）は、2026年6月17日（水）に米国ニューヨークのジャビッツコンベンションセンターで開催される「AWS Summit New York City 2026」に出展することをお知らせいたします。

※本資料は2026年6月10日にPenta Security Inc.（韓国ソウル）が発表したプレスリリースの抄訳です。

■出展の背景

近年、北米市場を中心にクラウドネイティブなセキュリティソリューションへの需要が急速に高まっています。このような背景を受け、ペンタセキュリティは今回のイベント出展を通じて現地の顧客と直接コミュニケーションを図り、ビジネスネットワークの構築およびグローバルパートナーシップの拡大を推進してまいります。また、日本や韓国をはじめとするアジア市場で実証された高度なWebセキュリティ技術力を強みに、セキュリティ人材の不足や複雑なコンプライアンス対応に課題を抱える北米の企業に対し、最適なアプローチを提示していきます。

■紹介サービス

ペンタセキュリティのブースでは、AWS WAFに特化した運用管理サービス「Cloudbric WMS」やAWS WAF専用のマネージドルール「Cloudbric Managed Rules」を紹介します。いずれもサブスクリプション契約のみで利用でき、自社でのインフラ構築が不要なため、専門知識や専任のセキュリティ人材が不足している企業でも手軽に導入・運用が可能です。クラウド移行（DX）を推進の際にも、セキュリティリスクを最小限に抑え、安全にビジネスを展開できるようになります。

また、個別相談会の実施や、ブース来場者特典（「Cloudbric VPN プラスプラン」の3カ月間無料クーポン）も提供します。

■ペンタセキュリティ 企画室長 鄭 泰俊のコメント

多くの企業がセキュリティ人材不足やクラウド運用の複雑さに直面し、潜在的なWeb脅威にさらされています。企業がITインフラ管理の負担を減らし、コアビジネスに専念できるよう、現地のビジネス環境に最適化された実効性の高いセキュリティソリューションを提供してまいります。

Cloudbric WMSについて

Cloudbric WMSは、AWS WAFに特化した運用管理サービスです。独自に開発した高度な攻撃検知エンジンを備えており、適切なルール作成と反映、新規脆弱性や誤検知の対応など、AWS WAFの導入から利用までの一連の運用サイクルをサポートします。24時間365日のモニタリングとサポート体制を完備しているため、専門知識やリソースがなくても高度なセキュリティレベルを実現します。また、ペンタセキュリティは、「AWS WAF レディプログラム」のローンチパートナーに認定されています。

https://www.cloudbric.jp/cloudbric-wms/

Cloudbric Managed Rulesについて

Cloudbric Managed Rulesは、AWS WAF専用のマネージドルールです。高度なセキュリティ技術を基に開発されており、最新の脅威にも迅速に対応しています。あらかじめWAFのルールが定義されているため、AWS WAFユーザーはルールを作成する必要なく、簡単に適用することができます。AWS Marketplaceで提供されている7種類のマネージドルールの中から、セキュリティ性能を高めたい分野を選択して導入することが可能です。

https://www.cloudbric.jp/cloudbric-managed-rules/

ペンタセキュリティ株式会社

ペンタセキュリティは、IT大国・韓国を代表する情報セキュリティ企業です。データ暗号化プラットフォーム「D.AMO」、クラウド型セキュリティプラットフォームサービス「Cloudbric」、認証セキュリティをはじめ、企業情報セキュリティのためのソリューションを提供しています。先進的かつ高度な暗号化技術・脅威検知技術によって日本・韓国・米国・欧州などで特許を取得しており、世界171カ国でビジネスを展開しています。また、IoTセキュリティやブロックチェーンを活用したサービスの開発にも力を注いでいます。

https://www.pentasecurity.co.jp/(https://www.pentasecurity.co.jp/)