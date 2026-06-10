湘南乃風 RED RICEがプロデュースする、新ラグジュアリーゴルフアパレルブランド「KILEL」が誕生

株式会社サニーデイワークス

湘南乃風RED RICEプロデュース

「KILEL」爆誕！

カッコいい“大きいサイズ”を、待っていた

「KILEL」は、パターン、デザイン、機能性素材などを、ビックサイズを前提に専用設計した、ビックサイズの、ビックサイズによる、ビックサイズのための、新発想ゴルフアパレルブランドです

「もうウェア選びで悩ませない」

RED RICE渾身の26SSシリーズがこの夏POP UP STOREとして登場

阪急メンズ東京を皮切りに全国POPUPツアーがスタート

■About KILEL （キレル）

「サイズが合うから」妥協するのではなく、「これが着たいから」選ぶ。

KILEL（キレル）は、ウェア選びに悩んでいた無類のゴルフ好き、湘南乃風・RED RICEの切実な想いから誕生した、体格の良い大人のためのラグジュアリーゴルフウェアブランドです。

追求したのは、「Strong & Elegant」という美学。

大きなシルエットだからこそ美しく映える洗練されたデザインと、あらゆる季節のプレーを快適に支える高機能素材を両立しました。

体格の良さを隠すのではなく、むしろ“武器”へと昇華させる。

KILELは、“BIG SIZE”というカテゴリーを超え、存在感そのものをスタイルへ変えていく

新しいゴルフウェアを提案します。

■ブランドコンセプト Strong & Elegant

体格を隠さない。

存在感を誇る。

強さと品を、同時に纏う。

KILELは、「存在感を誇りに変える」ことをコンセプトに、

体格の良さを武器へと昇華するゴルフウェアブランドです。

大きなシルエットだからこそ映えるデザインと、プレーを支える機能性を両立し、

“Strong & Elegant”

という新しいスタイルを提案します。

■ブランドプロデューサー RED RICE（by湘南乃風） コメント

ゴルフが本当に好きだからこそ、ウェアにもずっとこだわってきました。

でも、自分の体格に合うものとなると、「サイズは合うけどシルエットが良くない」「着たいと思えるものが少ない」という悩みがずっとあったんです。

国内では納得できるものが少なく、海外から取り寄せたりしていた時期もありました。

だったら、自分が本当に納得できるものを作りたいと思った。

KILELは、ただ“大きいサイズ”を作るブランドではなく、“体格が良い人が一番かっこよく見える”ことを追求したブランドです。

同じような悩みを持っていた人たちに、ぜひ着てもらいたいです。

RED RICE（by湘南乃風）

■FUNCTION / PRODUCT

夏はUVカット・吸水速乾・遮熱性を備えた高機能素材、冬は防風・保温・ストレッチ性を追求、消臭素材も多用し、あらゆるシーズンで快適なプレーをサポート。

また、単なるサイズ展開ではなく、体格に沿う独自シルエットを設計することで、存在感と快適性を両立しています。

“体格が良い人が最もかっこよく見えて、最も快適にプレーできるゴルフウェア”を目指し、

シルエット・素材・機能すべてにこだわったプロダクトを展開します。

また、KILELのSサイズは通常のJPサイズのXLに相当します。体格の良い方だけではなく、トレンドであるビッグシルエットとしても着用できるゴルフウェアです。

■全国POPUPツアー開催

KILELは、2026年6月24日より阪急メンズ東京を皮切りに、全国を巡るPOPUPツアーを開催します。

各会場では、RED RICE本人による来店イベントも予定しています。

【東京】阪急メンズ東京

2026年6月24日（水）～6月30日（火）

RED RICE一日店長：6月24日（水） RED RICE来店イベント： 6月27日（土）、28日（日）を予定

阪急メンズ東京公式インスタグラム(https://www.instagram.com/hankyu_mens_tokyo)

※事前購入やイベント詳細については阪急メンズ東京公式インスタグラムにて順次ご案内予定

【大阪】阪急うめだ本店

2026年7月1日（水）～7月7日（火）

RED RICE来店イベント：7月4日（土）、5日（日）を予定

阪急うめだ本店GOLF公式インスタグラム(https://www.instagram.com/hankyu_golf)

※事前購入やイベント詳細については阪急うめだ本店GOLF公式インスタグラムにて順次ご案内予定

【名古屋】松坂屋名古屋店 2026年8月19日（水）～9月1日（火）

RED RICE来店イベント：8月29日（土）を予定

以降は福岡・北海道エリアをはじめ全国各地での展開も予定、順次お知らせしていきます。

※来店イベント参加条件

☆KILEL商品1点以上購入で2ショット記念撮影

☆KILEL商品18,000円以上購入で2ショット記念撮影＋パター対決、勝ったらシューズケースプレゼント

☆LINE登録+インスタフォローでステッカープレゼント

■公式オンラインストア / SNS

KILEL公式オンラインストアは、2026年7月8日よりオープン予定。

また、ブランド公式Instagramでは、最新ビジュアルやPOPUP情報を随時発信しています。

公式オンラインストア(https://www.kilel.jp)

公式インスタグラム(https://www.instagram.com/kilel_official/)

■BRAND MESSAGE

“サイズに合わせる”時代から、

“自分を基準にする”時代へ。

KILELが提案するのは、

体格を誇りに変える、新しいゴルフスタイルです。

■湘南乃風 夏フェス・スケジュール

8/1(土) 大阪 OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026

8/2(日) 福岡 NUNBER SHOT 2026

8/11(火) 茨城 Lucky Fes 2026

8/22(土) 香川 MONSTER bash 2026

9/13(日) 千葉 ROCK IN JAPAN FESTIVAL

■アイテム情報

●TRIPLE DRY MOCK SHIRTS

カラー：BLACK / F.YELLOW / SAND

販売価格 : \19,800 (税込)

汗を表の吸水速乾糸によって放出し衣服内は常にサラサラドライ。

クーリングコントロール効果もあり、消臭テープを使用することで

嫌なニオイも軽減。オリジナルロゴを前身頃に配置したベーシック

アイテム。

●DRY MUSTER MOCK SHIRTS

カラー：BLACK / WHITE

販売価格 : \19,800 (税込)



接触冷感、吸水速乾、ストレッチ、UVカット機能を搭載し、

ワンポイントのロゴ使いでシンプルに仕立てた多機能シャツ。衣服内の嫌なニオイを軽減する消臭テープも使用。

COOLING DRY POLO

カラー：BLACK / OLIVE

販売価格 : \23,100 (税込)



水冷クーリング効果と吸水速乾、接触冷感、UVカットだけでなくストレッチ機能もある比翼仕様のシンプルベーシックデザインポロ。

衣服内の嫌なニオイを軽減する消臭テープも使用。

●NEO PRO BIG LOGO POLO

カラー：C.GRAY / WHITE

販売価格 : \20,900 (税込)



凹凸のある立体構造で肌離れが良く、遮熱効果もあるポロシャツ。

背面にビッグロゴでブランドコンセプトを打ち出したデザインが特徴的。衣服内の嫌なニオイを軽減する消臭テープも使用。

●FLOAT DRY SHORTS

カラー：BLACK / B.GRAY

販売価格 : \24,200 (税込)



超軽量のストレッチショートパンツ。

裏地から表地へ汗水を速乾させ、衣服内は常にサラサラ。

履き心地も抜群のストレッチショートパンツ。

●ICE TUCH STRECH SHORTS

カラー：BLACK / C.GRAY

販売価格 : \26,400 (税込)



背面腰部分にメッシュゴムを採用し、さらにヒップにはベンチレーションを採用し通気性をアップ。UVカット機能もあるハイストレッチ4WAYショートパンツ。

●ICE TUCH STRECH PANTS

カラー：BLACK / C.GRAY

販売価格 : \29,700 (税込)



暑い日でも接触冷感素材により快適な履き心地を実現。UVカット機能も搭載したストレッチロングパンツ。

立体転写のワンポイントロゴが高級感を演出。

●3D LOGO EMB CAP

カラー：BLACK / BEIGE

販売価格 : \7,700 (税込)



インパクト抜群なブランドロゴの立体刺繍を施したツイル素材のキャップ。

ベーシックなデザインなのでゴルフだけでなく普段使いにも最適です。

●FOLDING SOFT CAP

カラー：WHITE×BLACK

販売価格 : \7,700 (税込)



黒白のツートンカラーが目を引くスポーツ素材のゴルフに最適な軽量キャップ。

●VENTILATE HAT

カラー：KHAKI / WHITE

販売価格 : \8,800 (税込)



アウトドアライクなデザインのゴルフハット。

ワンポイントのブランドロゴ刺繍がポイント。

ベンチレーションがついているので、頭部の通気性が非常によく、帽子内の蒸れを軽減します。

●ALUMINUM PIPE CADDY BAG

カラー：KHAKI

販売価格 : \79,200 (税込)



アルミフレームを使ったスタンドキャディバッグ。

通常のスタンドタイプのキャディバッグよりも軽量で安定感があります。

多数のポケットで収納が多く、マグネットポケットもあるので頻繁に出し入れするボールなどもストレスなく収納できます。

●MESH RUBBER BELT

カラー：BLACK

販売価格 : \9,900 (税込)



ホールを選ばないゴムメッシュベルト。

伸縮性が高く、ゴルフのプレーを阻害しません。

バックルの刻印と剣先のエンボスにブランドロゴを入れ、さりげない主張がワンランク上の高級感を演出します。

●KILEL Hydro Flask

カラー：BLACK / WHITE / MERMAID GREEN / POPSTAR PINK

販売価格 : \7,700 (税込)



アウトドアからタウンユースまで幅広く活躍する32oz（約946ml）の大容量ステンレスボトル。

Hydro Flask独自の真空断熱構造により、冷たさ・温かさを長時間キープし、スポーツやゴルフ、トレーニング、レジャーシーンでも高いパフォーマンスを発揮します。

広口タイプの「Wide Mouth」は氷も入れやすく、ドリンク補充や洗浄もスムーズ。

耐久性に優れた18/8ステンレスを採用し、機能性とデザイン性を兼ね備えた一本です。