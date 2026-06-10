【キャセイ】国内でのマイル提携をさらに拡大　「コジマ」など3社と新規提携

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）は、このたび、「コジマ」、「アパートメントホテルMIMARU」、「ARIAir」とアジア・マイル付与に関する提携を開始します。これにより、各店舗・施設でのショッピングやサービスのご利用がマイル獲得の対象となります。

なお、「コジマ」との提携では、訪日観光客向けの免税ショッピングに対するマイル付与となり、対象は海外在住のお客様となります。

「キャセイ」会員プログラムは、豊かなライフスタイルの提供を目指し、日常生活のさまざまな場面でマイルを獲得できる機会を拡大しています。提携先は世界中で800社以上にのぼり、旅行、宿泊、ショッピング、ダイニングなど、幅広いシーンでアジア・マイルを貯めることができます。

このたび新たに加わった提携企業は以下のとおりです。

コジマ

国内外で人気のビックカメラ グループの家電量販店です。美容家電、調理家電、オーディオ機器、ゲーム機器など、訪日外国人旅行者に人気の幅広い家電製品を豊富に取り揃えています。各店舗では、その場で免税手続きが可能です。

コジマでは、海外在住の旅行者による免税対象商品の購入を対象に、ご利用金額500円ごとに1アジア・マイルを獲得できます。

詳細：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/our-partners/kojima.html

アパートメントホテル「MIMARU」

MIMARUは、コスモスホテルマネジメントが運営するアパートメントホテルで、東京・京都・大阪の3エリアに展開しています。広い客室にはキッチン・ダイニングを備え、家族やグループでの旅行におすすめです。国際色豊かなスタッフが、快適な宿泊をサポートします。

3泊以上のご宿泊で、１予約当たり500アジア・マイルが獲得できます。

詳細：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/our-partners/apartment-hotel-mimaru.html

ARIAir

ARIAirは、プライベートジェットでの移動およびヘリコプター遊覧フライトを提供しています。ヘリコプター遊覧では、阿蘇・京都・大阪・東京・北海道をはじめとする人気観光地でのフライトを楽しめます。 また、プライベートジェットでは、日本国内のあらゆる空港間の自由でスムーズな移動が可能で、要望に合わせてカスタマイズされた、優雅で快適な空の旅を提供しています。

ARIAirのご利用金額100円ごとに、1アジア・マイルが獲得できます。

詳細：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/our-partners/ariair.html

豊かなライフスタイルを提供するキャセイでは、今後も様々なマイル獲得機会を日本ならびに海外のお客様に提供してまいります。企業向けには、訪日観光客の誘致や購買促進につながる販促施策として、アジア・マイルの提携パートナー制度をご活用いただけます。

新たに加わった3社をはじめとする提携会社一覧は、以下よりご確認いただけます：

https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/our-partners.html

なお現在、日本、韓国、台北などのダイニング提携パートナーにおいて、「Happy Taste Journey」キャンペーンを実施しています。2026年6月30日までの対象提携パートナーのご利用で、以下の特典をお楽しみいただけます。

- 限定ダイニング特典／ギフト：無料のサイドディッシュやドリンクサービス、割引優待、限定ギフトなどをご用意- ダブルマイル：一部の対象パートナーでのお食事で、通常の2倍のマイルを進呈- 1,000アジア・マイル：期間中にマイルを積算いただいたキャンペーン参加会員の中から抽選で35名様に進呈

日本国内では「銀座 鮨よし」、「莉々庵」、「京王百貨店 新宿店」、「ダイバーシティ東京 プラザ」、「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」、「TakeMe」、「あべのハルカス近鉄本店*」が本キャンペーン対象パートナーとして参加しています。

「Happy Taste Journey」キャンペーンの詳細は、以下よりご確認いただけます：

https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/offers/current/Happy_Taste_Journey.html

* あべのハルカス近鉄本店の特典は、免税対象の購入者のみに適用され、海外在住の旅行者が対象です。

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは今年で創立80周年を迎える香港のフラッグキャリアで、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げ、プレミアムなフライトを提供しています。キャセイグループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。

キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などの機材で運航しています。



キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

公式Facebook: https://www.facebook.com/cathaypacific/?locale=ja_JP

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