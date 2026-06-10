【6月17日(水)/Webセミナー】AIがコードを書く時代、品質は誰が保証するのか？を開催いたします

テクバン株式会社

テクバン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、RGS株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：余澤 洋平、以下RGS）と共催しWebセミナー「AIがコードを書く時代、品質は誰が保証するのか？」を開催いたします。

■セミナー概要

生成AIやAIエージェントの活用が急速に進み、AIがコードを生成しながら開発を進める「AI駆動開発」が現実のものとなっています。

開発スピードや生産性の向上が期待される一方で、「生成されたコードの品質を誰が保証するのか」「AIを活用した開発において品質保証やQAはどのような役割を担うべきか」といった新たな課題も生まれています。



本セミナーでは、AI駆動開発の実践事例をもとに、そのメリットや導入時のポイントを解説するとともに、AI時代に求められる品質保証・QAのあり方について考察します。



AI活用を検討している企業の方はもちろん、開発部門や品質保証部門の責任者・担当者、AI導入を推進する立場の方にもおすすめの内容です。

■セミナー内容

・AI駆動開発の利点

・AI駆動開発の導入効果、事例の紹介

・AI駆動開発で誰が品質保証をするのか？

・AI駆動開発で見本となるサイクル紹介

・デモ実演

・AI駆動開発時代のQAのあり方

・今後のマーケット競争力

・選ばれるためのQAのあり方

◇開催日程：2026年6月17日(水）11:00～11:45

◇定員：100人

◇参加費用：無料

◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20260617_11websoftwaretest/

※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。

■企業情報

RGS株式会社

URL：https://www.rgsis.com/

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

AI・セキュリティサービス

システム運用サービス

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

URL：https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高