【6月17日(水)/Webセミナー】AIがコードを書く時代、品質は誰が保証するのか？を開催いたします
テクバン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、RGS株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：余澤 洋平、以下RGS）と共催しWebセミナー「AIがコードを書く時代、品質は誰が保証するのか？」を開催いたします。
■セミナー概要
生成AIやAIエージェントの活用が急速に進み、AIがコードを生成しながら開発を進める「AI駆動開発」が現実のものとなっています。
開発スピードや生産性の向上が期待される一方で、「生成されたコードの品質を誰が保証するのか」「AIを活用した開発において品質保証やQAはどのような役割を担うべきか」といった新たな課題も生まれています。
本セミナーでは、AI駆動開発の実践事例をもとに、そのメリットや導入時のポイントを解説するとともに、AI時代に求められる品質保証・QAのあり方について考察します。
AI活用を検討している企業の方はもちろん、開発部門や品質保証部門の責任者・担当者、AI導入を推進する立場の方にもおすすめの内容です。
■セミナー内容
・AI駆動開発の利点
・AI駆動開発の導入効果、事例の紹介
・AI駆動開発で誰が品質保証をするのか？
・AI駆動開発で見本となるサイクル紹介
・デモ実演
・AI駆動開発時代のQAのあり方
・今後のマーケット競争力
・選ばれるためのQAのあり方
◇開催日程：2026年6月17日(水）11:00～11:45
◇定員：100人
◇参加費用：無料
◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20260617_11websoftwaretest/
※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。
■企業情報
RGS株式会社
URL：https://www.rgsis.com/
テクバン株式会社
本社所在地：〒108-0022
東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階
設立：1996年2月29日
代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※
資本金：100百万円
事業内容：システムインテグレーション
AI・セキュリティサービス
システム運用サービス
システム品質サービス
URL：https://www.techvan.co.jp/
■お問い合わせ先
URL：https://www.techvan.co.jp/contact/
※高松の高は梯子高