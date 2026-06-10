フォトウェディング・前撮りサービス「TORUTOKOYA photo & movie+」は今年から始めた成人式フォトプランの映像で2nd placeを受賞

株式会社tasu

株式会社tasu（所在地：東京都新宿区、代表取締役：山田 朋弘）が運営するウェディングフォトスタジオ「TORUTOKOYA photo & movie+」は、2026年3月より「成人式フォトプラン」をローンチいたしました。

また、本プランのオプションサービスとして展開する「アニバーサリーフィルム」において、ビデオグラファーの橋本 昂志が制作した映像が、世界的な国際フォトコンテスト『COSMOS AWARDS 2026 TRIMESTER1』のFilmmaking Open部門で2nd place（部門世界2位）を受賞いたしました。

「成人式フォトプラン」開始の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Bsi5LmwUth0 ]

これまで「TORUTOKOYA photo & movie+」では、歴史邸宅で撮影する上質なウェディング体験と、たくさんの世界的な賞を受賞し続ける高い技術力を武器にフォトウェディング・前撮りサービスを運営をしてまいりました。

そんな中、ある一人のスタッフが話してくれた成人式前撮りでの後悔を聞き、

「自分たちがやらなければならない」という使命感に突き動かされました。

結婚という人生の節目だけでなく、そこに至るまでの成長の瞬間や家族とのストーリーにも寄り添いたいという想いから、新たに成人式の前撮り・フォトサービスを開始させていただきました。

単に綺麗な振袖姿を型通りに撮影するのではなく、TORUTOKOYAならではのクリエイティブで、何度も見返したくなる20歳の美しさを表現します。また、より深く家族との思い出を残したいというお客様へ向けて、撮影の舞台裏や家族への想いを紡ぐ「アニバーサリーフィルム」もご用意しております。

受賞映像の舞台裏：放任主義な両親へ贈る、二十歳の“決意表明”

今回『COSMOS AWARDS 2026 TRIMESTER1』で2nd placeを受賞した作品は、沖縄在住の看護師を目指す学生が両親へ宛てた手紙を読み上げるところから始まります。

当初の手紙のテーマは「両親への感謝」でした、しかし、本人から「うちの両親は、『綺麗に撮れたじゃーん』で終わっちゃうかも」というお話を受け、家族の思い出を更に深堀すること、私の原点は両親にあるという事を盛り込み、将来への決意表明の手紙にすることをカメラマンから提案しました。

美容会社を経営するパワフルな母親と、自身の店を切り盛りしながらバンド活動に熱中する父親。両親ともに就職活動の経験はなく、娘への教育方針は一貫して「放任主義」。「それぞれが自分の人生を全力で楽しんでいる家族」。

その内容は、これまでの「一般的な成人式ムービー」の枠には収まらない、個性的でとても魅力的なご家族の姿で溢れていました。

「想像以上に感動して、父が泣いていました」

後日、ご本人からTORUTOKOYAへ、心温まる感謝のメールが届きました。

「今回、動画作成の提案をしてくださり本当にありがとうございました。無事に両親へ届けることができ、2人とも想像以上に感動してくれました。何度も嬉しそうに見返してくれていています。(父は泣いてくれていましたよ笑) このような素敵な機会をいただき、節目をとても良い形で迎えることができました。改めまして、本当にありがとうございました。」

普段はクールなお父様が、娘の「成長と決意」に涙を流して喜んでくれたこと。これこそが、フォトサービスに留まらず、映像という形だからこそ届けることができた「家族の本当の姿」であり、今回の受賞を後押しする強いエネルギーとなりました。

TORUTOKOYAビデオグラファー 橋本 昂志の感想

「成人式は、単に大人になったことをお祝いする日ではなく、これまで育ててくれた家族に『これからは一人の大人として生きていく』という覚悟を見せる日でもあると今回の撮影を通して感じました。

映像を通じて心に一生残る作品を作れたことが、クリエイターとして最高の喜びです」

■ 会社概要

株式会社tasuは、新宿御苑にて「写真・動画で撮る、オトナかっこいい」をコンセプトにしたフォトウェディングサービス「TORUTOKOYA」をはじめ、ウェディングフォト専門セレクトショップ「KIRUTOKOYA」やファミリーフォトサービス「Asobiba」を運営しております。

会社名 ：株式会社tasu

所在地 ：東京都新宿区四谷4-30-13 クロスシー新宿御苑前ビル1F

代表者 ：代表取締役 山田 朋弘

設立日 ：2020年2月3日

企業HP：https://tasu.co.jp/

■ 報道お問い合わせ先

TORUTOKOYAへのお問い合わせ

TEL：03-6380-6336 （営業時間：11時～18時 ）

e-mail：info@tasu.co.jp

https://torutokoya.com/