Dr.JOY採用サイトが、第47回「2026 日本BtoB 広告賞」金賞を受賞

Dr.JOY株式会社

Dr.JOY株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：石松宏章、以下「当社」）は、一般社団法人日本BtoB広告協会が主催する第47回「2026 日本BtoB 広告賞」ウェブサイト〈キャリア採用〉の部にて、最高栄誉である「金賞」を受賞しました。本サイトは当社が社内で内製したものであり、広告主として、また制作会社としても高くご評価いただき、その両方で受賞しました。

2026年6月8日（月）に東京都内（東武ホテルレバント東京）で開催された表彰式には、代表の石松が登壇し、受賞楯を授与されました。

「日本BtoB 広告賞」について

「日本BtoB 広告賞」は、1980年の創設以来47回にわたり開催されている、BtoB広告分野で日本唯一の総合コンテストです。広告作品を通じて展開される企業コミュニケーション活動（広告主）と、その制作にかかわる総合技術（制作会社）の優れた取り組みを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。

第47回「2026 日本BtoB 広告賞」では、全15部門に523点の作品が寄せられ、各部門の金賞作品が決定。このたび当社の採用サイトが、ウェブサイト〈キャリア採用〉の部で金賞を受賞しました。

インハウス（内製）という独自性を評価いただきました

本賞は「広告主（企業）」と「制作会社」がそれぞれ表彰される点に特徴があります。当社はこの両方を内製で手がけており、その制作体制を高くご評価いただいた結果、広告主・制作会社の双方の立場で、2つの楯を授与いただきました。 本受賞は、当社およびベトナム子会社のメンバーが、職種・拠点・契約形態の垣根を越えて一つの作品を作り上げた成果です。

審査員からは、次のようなコメントをいただいています。

「金賞のDr.JOYは、『AIで変える、医療の未来』というテーマに対し、事業内容と採用メッセージが高いレベルで一体化していた。社員インタビューや動画を通じて、働く人の熱量やカルチャーを丁寧に伝え、社会課題解決の魅力とスタートアップらしいスピード感を両立させていた点を高く評価した。」

受賞対象サイトの特徴

本採用サイトは、創業13年を迎えた当社が、キャリア採用の拡大に向けて、求職者の関心と当社の想いがよりマッチする場として設計したものです。採用コンセプト「AIで変える、医療の未来。～あなたのキャリアに、医療AIという選択肢を～」のもと、4つの特徴を備えています。

- リアルな組織の顔｜全メンバーの集合写真をメインビジュアルに起用- 社員の声をそのまま｜クロストーク企画で社内カルチャーや働き方を率直に発信- 気軽に話せる入口｜履歴書不要の「カジュアル面談」で心理的ハードルを軽減- 完全内製による一貫性｜構成・企画・デザイン・コーディングまで自社で完結

◆採用サイト https://recruit.drjoy.jp/

当社は、今後も「すべての医療従事者に、次の一手を」を理念に、医療現場の業務負担軽減と医療サービス向上を実現するソリューションを提供してまいります。

Dr.JOY株式会社 代表取締役社長・医師 ｜ 石松 宏章 コメント

2013年の創業以来、Dr.JOYは「すべての医療従事者に、次の一手を」という理念のもと、医療現場のアナログ業務をテクノロジーで再設計してきました。今回、私たちが本気で信じている仕事を自分たちの手で形にした採用サイトが、業界最高峰の場で評価いただけたことを、心から嬉しく思います。

この採用サイトには、私たちが日々どんな思いで医療と向き合っているのかを、できるかぎりありのままに込めました。Dr.JOYは、医療AIという領域を、医療従事者の方々と一緒に切り拓いていく仲間を求めています。本サイトを通じて、私たちの挑戦に共感してくださる方との新たな出会いが広がることを願っています。

今回の受賞は大きな励みになりました。ただ、私たちが本当に目指しているのは、「医師や看護師、薬剤師、事務職が、本来の専門性に集中できる世界」をつくることです。その実現に向けて、これからも歩みを進めてまいります。

Dr.JOY株式会社 ブランディング戦略部 執行役員 ｜井上 真梨子 コメント

本採用サイトの制作にあたって、私たちは「Dr.JOYで働くとはどういうことか」を、外部からの視点ではなく、ここで働く一人ひとりの言葉と表情で語ることにこだわりました。特に、AIが急速に進化するいまの時代だからこそ、「人間はどうあるべきか」を伝えることを強く意識しています。

私たちが採用コンセプトとして掲げるのは「AIで変える、医療の未来」です。AI時代だからこそ、最新のテクノロジーを活用して医療の未来を作り上げていくことと、それを担う人の熱量の両方を、採用サイトという形で表現したいと考えました。

制作は、メンバー全員での集合写真撮影、社員同士の率直なクロストーク、日本とベトナム子会社のメンバーとの協働によって進めました。役職や拠点を越えて、Dr.JOYに関わる全員が「作り手」となった作品です。内製でここまで作り上げられたことは、当社のフラットでクリエイティブな組織文化があってこそだと感じています。支えてくれたチーム一人ひとりに、深く感謝申し上げます。

会社概要

●社名：Dr.JOY株式会社

●本社所在地：東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー17F

●設立：2013年11月

●事業内容：医療分野におけるソフトウェア開発・運用 / 医療機関への医療・医薬品情報の提供

●公式ウェブサイト：https://drjoy.co.jp/