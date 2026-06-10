こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
環境大臣認定「エコ・ファーストの約束」2期目へ更新
エンベデッド・ファイナンスで、中小企業の脱炭素を“初期投資0円”から広げる
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）は、2020年に環境大臣より認定を受けた「エコ・ファースト企業」として、新たな「エコ・ファーストの約束」を掲げ、認定が更新されました。
エコ・ファースト制度は、企業が環境大臣に対し、 自らの環境保全に関する5年間の取組みを約束し、その企業が環境の分野において、「先進的、独自的でかつ波及効果のある事業活動」を行っている企業であることを、環境大臣が認定する制度です。
当社は、エンベデッド・ファイナンス事業を展開する企業として初めて認定を受けており、今回が初更新となります。また、エコ・ファースト企業の更新は認定企業100社中、47社にとどまります。
この度提出した、新たな「エコ・ファーストの約束」は以下の通りです。
▼詳細はこちらから（企業毎の約束ページ）
https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html#company_47
当社の主力サービス「ネクシーズZERO」は、LED照明や空調などの省エネ設備を、初期投資0円で導入できる設備導入支援サービスです。資金負担が障壁となりやすい中小企業に対し、設備投資の壁を下げることで、脱炭素化と経営改善を同時に後押ししてきました。
さらに更新にあたり、ESG情報もアップデートしました。環境省の「ネイチャー・ポジティブ宣言」への賛同と取組方針の掲載、「デコ活宣言」への賛同、エコアクション21の認証・登録など、気候変動対策に加え、生物多様性、生活者の行動変容、環境経営体制の強化にも取り組んでいます。
NEXYZ.Groupはこれからも、「設備投資の壁をゼロにする」サービスを通じて、経済活性と環境貢献の好循環を全国に広げてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社NEXYZ.Group
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-4ネクシーズスクエアビル
代表者：代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳
証券コード：4346（東証）
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「NEXYZ.group」 サステナビリティ
https://www.nexyzgroup.jp/sustainability/
「NEXYZ.Group」 環境サイト
https://green.nexyzgroup.jp/
「ネクシーズZERO」 サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）は、2020年に環境大臣より認定を受けた「エコ・ファースト企業」として、新たな「エコ・ファーストの約束」を掲げ、認定が更新されました。
エコ・ファースト制度は、企業が環境大臣に対し、 自らの環境保全に関する5年間の取組みを約束し、その企業が環境の分野において、「先進的、独自的でかつ波及効果のある事業活動」を行っている企業であることを、環境大臣が認定する制度です。
この度提出した、新たな「エコ・ファーストの約束」は以下の通りです。
▼詳細はこちらから（企業毎の約束ページ）
https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html#company_47
当社の主力サービス「ネクシーズZERO」は、LED照明や空調などの省エネ設備を、初期投資0円で導入できる設備導入支援サービスです。資金負担が障壁となりやすい中小企業に対し、設備投資の壁を下げることで、脱炭素化と経営改善を同時に後押ししてきました。
さらに更新にあたり、ESG情報もアップデートしました。環境省の「ネイチャー・ポジティブ宣言」への賛同と取組方針の掲載、「デコ活宣言」への賛同、エコアクション21の認証・登録など、気候変動対策に加え、生物多様性、生活者の行動変容、環境経営体制の強化にも取り組んでいます。
NEXYZ.Groupはこれからも、「設備投資の壁をゼロにする」サービスを通じて、経済活性と環境貢献の好循環を全国に広げてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社NEXYZ.Group
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-4ネクシーズスクエアビル
代表者：代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳
証券コード：4346（東証）
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「NEXYZ.group」 サステナビリティ
https://www.nexyzgroup.jp/sustainability/
「NEXYZ.Group」 環境サイト
https://green.nexyzgroup.jp/
「ネクシーズZERO」 サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/