9Lana、「BALALAIKA」の続編となる新曲『BLUE MOON』6月17日リリース！「恋は焦らず」から「叶わぬ恋」へ。

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


歌役者・9Lanaが、新曲『BLUE MOON』を6月17日(水)に配信リリースすることを発表。本日合わせて、アートワークを公開し、プリアド・プリセーブを開始した。




本作は9Lanaの代表曲のひとつである『BALALAIKA』は、先日Music Video再生回数1,000万回を突破。妖しくも中毒性の高いサウンドと物語性の高い歌詞で、国内外問わず多くの方に9Lanaを見つけてもらったきっかけの楽曲だ。


そんな『BALALAIKA』の続編として描かれるのが、本作『BLUE MOON』。


『BALALAIKA』のカクテル言葉が「恋は焦らず」であるのに対し、『BLUE MOON』のカクテル言葉は「叶わぬ恋」。




「恋は焦らず」から「叶わぬ恋」へ――。




前作で揺れ動いていた恋心は、今作でさらに深く、そして切実な感情へと姿を変える。




あの夜は、本当に終わったのか。


『BALALAIKA』で始まった物語は、『BLUE MOON』で新たな局面を迎える。9Lanaが歌い上げる、切なくも妖艶な“叶わぬ恋”の物語に引き続き注目してほしい。





BLUE MOON　ジャケットデザイン
BLUE MOON

2026.6.17.Wed Digital Release


Pre-add / Pre-save：https://9lana.lnk.to/BLUEMOON


※2026年6月16日23時59分まで有効


※期間内に予約をいただいた方には「BLUE MOON」特別デジタル壁紙をプレゼント。








BALALAIKA　ジャケットデザイン
BALALAIKA

楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BALALAIKA





■Discography


【MV】 「BALALAIKA」 / 9Lana


https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M


【MV】BALALAIKA Acoustic Ver. / 9Lana


https://www.youtube.com/watch?v=SxyEC5tbo9o


【MV】DYNA MIND / 9Lana


https://www.youtube.com/watch?v=E3g5nfvcx58





9Lana ICON
Profile

歌役者 9Lana。


9つの声質を自在に操る、カメレオンボイスの持ち主。


まるで楽曲の主人公が憑依したかのような圧倒的な表現力と、“声”だけで物語を描き切る唯一無二のボーカルコントロールで注目を集める。


2024年4月メジャーデビュー。


その後もコンスタントにリリースを重ね、アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを形成。活動の幅を世界へと広げ続けている。


特に、内緒のピアス「プロポーズ」のカバーはBillboard JAPANソングチャートにランクイン。


“声で演じる”という唯一無二のスタイルで、国内外から高い評価を獲得している。“声”を武器に、ジャンルや国境を越えて存在感を放ち続けている。







■9Lana Official


HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/


TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc


X：https://x.com/9Lana2?s=20


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw


Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/


9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/