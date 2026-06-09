9Lana、「BALALAIKA」の続編となる新曲『BLUE MOON』6月17日リリース！「恋は焦らず」から「叶わぬ恋」へ。
歌役者・9Lanaが、新曲『BLUE MOON』を6月17日(水)に配信リリースすることを発表。本日合わせて、アートワークを公開し、プリアド・プリセーブを開始した。
本作は9Lanaの代表曲のひとつである『BALALAIKA』は、先日Music Video再生回数1,000万回を突破。妖しくも中毒性の高いサウンドと物語性の高い歌詞で、国内外問わず多くの方に9Lanaを見つけてもらったきっかけの楽曲だ。
そんな『BALALAIKA』の続編として描かれるのが、本作『BLUE MOON』。
『BALALAIKA』のカクテル言葉が「恋は焦らず」であるのに対し、『BLUE MOON』のカクテル言葉は「叶わぬ恋」。
「恋は焦らず」から「叶わぬ恋」へ――。
前作で揺れ動いていた恋心は、今作でさらに深く、そして切実な感情へと姿を変える。
あの夜は、本当に終わったのか。
『BALALAIKA』で始まった物語は、『BLUE MOON』で新たな局面を迎える。9Lanaが歌い上げる、切なくも妖艶な“叶わぬ恋”の物語に引き続き注目してほしい。
BLUE MOON ジャケットデザイン
BLUE MOON
2026.6.17.Wed Digital Release
Pre-add / Pre-save：https://9lana.lnk.to/BLUEMOON
※2026年6月16日23時59分まで有効
※期間内に予約をいただいた方には「BLUE MOON」特別デジタル壁紙をプレゼント。
BALALAIKA ジャケットデザイン
BALALAIKA
楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BALALAIKA
■Discography
【MV】 「BALALAIKA」 / 9Lana
https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M
【MV】BALALAIKA Acoustic Ver. / 9Lana
https://www.youtube.com/watch?v=SxyEC5tbo9o
【MV】DYNA MIND / 9Lana
https://www.youtube.com/watch?v=E3g5nfvcx58
9Lana ICON
Profile
歌役者 9Lana。
9つの声質を自在に操る、カメレオンボイスの持ち主。
まるで楽曲の主人公が憑依したかのような圧倒的な表現力と、“声”だけで物語を描き切る唯一無二のボーカルコントロールで注目を集める。
2024年4月メジャーデビュー。
その後もコンスタントにリリースを重ね、アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを形成。活動の幅を世界へと広げ続けている。
特に、内緒のピアス「プロポーズ」のカバーはBillboard JAPANソングチャートにランクイン。
“声で演じる”という唯一無二のスタイルで、国内外から高い評価を獲得している。“声”を武器に、ジャンルや国境を越えて存在感を放ち続けている。
■9Lana Official
HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/
TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc
X：https://x.com/9Lana2?s=20
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw
Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/
9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/