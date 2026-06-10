慶應文学部合格率100％講師×現役慶應文学部生が語る「文学部の魅力」と「受かる対策」！【ルークス志塾主催イベント】

Loohcs株式会社

ルークス志塾（運営：Loohcs株式会社、代表取締役：嶺井祐輝、所在地：東京都渋谷区）は、高校生・受験生を対象にしたオンラインイベント「慶應文学部合格率100％講師(2021~2022年の入試合格率100%（受験者数7人）を達成)×現役慶應文学部生が語る『文学部の魅力』と『受かる対策』！」を、2026年6月20日（土）・21日（日）に無料開催します。

本イベントでは、慶應義塾大学文学部の合格指導を行ってきた講師と、現在慶應義塾大学文学部に在籍する現役大学生講師が登壇。文学部での学びや研究の魅力、リアルな大学生活に加え、総合型選抜・推薦入試に向けた小論文・志望理由書対策について具体例を交えながら解説します。

文学部志望者必見！文学の魅力から対策まで、語り尽くす！

「文学部では何を学ぶのか」

「文学部での学びは将来にどうつながるのか」

「慶應文学部に合格するためにはどのような準備が必要なのか」

本イベントは、そうした疑問を持つ高校生・受験生に向けて開催するオンラインイベントです。

慶應文学部合格率100％を達成した講師と、現役慶應文学部生が対談形式で登壇し、文学部だからこそできる研究や学びの面白さを紹介します。

さらに後半では、総合型選抜・推薦入試を中心に、文学部合格のために必要な対策について具体例を交えながら解説します。

学校や一般的な塾ではなかなか聞けない、「実際に学んでいる人」と「合格者を送り出してきた人」の両方の視点から、文学部進学について考える機会を提供します。

開催概要

第1回 「文学部の魅力と対策を語る」

日時：

2026年6月20日（土）20:00～21:00

開催形式：

オンライン開催

内容：

・文学部では何を学ぶのか

・実際に大学で取り組んでいる研究紹介

・文学部ならではの研究テーマ

・文学部で身につく力とは

・文学部に合格するための対策方法

第2回「慶應文学部志望者必見！ 慶應文学部の特徴と対策法」

日時：

2026年6月21日（日）18:00～19:00

開催形式：

オンライン開催

内容：

・慶應文学部の特徴、入試の評価ポイント

・合格者が実践していた対策

・小論文対策法、志望理由書対策法

・小論文に必要な読解力・思考力・文章表現力の鍛え方

このイベントだけの特別ポイント

・慶應文学部合格率100％を達成した講師が登壇

・現役慶應文学部生によるリアルな大学生活紹介

・学校では聞けない文学部の本当の魅力

・Loohcs志塾だからこそ伝えられる総合型選抜対策

このような方におすすめ

・文学部進学に興味がある高校生・受験生

・慶應義塾大学文学部を志望している方

・総合型選抜・推薦入試で文学部を目指している方

・小論文や志望理由書対策について知りたい方

・進路選択に迷っている方

申込方法

参加希望者は、以下の申込ページよりお申し込みください。

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p157326/

ルークス志塾について

申込ページへ :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p157326/

ルークス志塾は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。

個別指導を基盤に、少人数グループでの議論を取り入れながら、小論文・面接対策・出願書類作成まで総合的に指導しています。

会社概要

会社名：Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3階（渋谷本校）

URL：https://loohcs.co.jp/