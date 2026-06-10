マクラーレン・レーシングのFormula 1出走1000回という歴史的瞬間を記念して、McLaren Artura 1000GP by MSOが誕生

マクラーレン ・オートモーティブリミテッド アジア- モナコGPでマクラーレン・マスターカードFormula 1チームが1000回目のグランプリを迎えたことを記念して、マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ（MSO）によるMcLaren Artura 1000GPが誕生- カスタマー向けは限定わずか10台。マクラーレン・レーシングの輝かしい歴史の中でも重要な瞬間をユニークなリバリーで記念- 専用のピンストライプでディテールを彩り、アノダイズ処理されたメタリック・パパイヤカラーの記念プレートを装着するなど、コレクティブルでユニークなパッケージ

マクラーレン・オートモーティブは、2026年モナコGPでマクラーレン・レーシングがFormula 1出走1000レース目を迎えたことを記念して、McLaren Artura 1000GP by MSOを発表しました。

McLaren Artura 1000GP by MSOのエクステリアは、マクラーレン・マスターカードFormula 1チームのランド・ノリスとオスカー・ピアストリがモナコでドライブしたMcLaren MCL40のユニークで特徴的なスペシャル・リバリーをインスピレーションとしています。

MSOが手がけるこの限定パッケージでは、出走1000回という大記録に至るまでの旅路にオマージュを捧げるエクステリア・リバリーが考案されました。表現されているのは、チームの不屈の精神です。チームは、マクラーレンを象徴するマインドセットで、数々の困難に正面から立ち向かい、逆境でさらに強さを増しながら前進を続けてきました。

「マクラーレンでは、レーシングカーとロードカーを常に同じマインドセットで作り上げてきました。その共通の土台を称えて誕生したのが、McLaren Artura 1000GP by MSOです。そこには、ブルースが生み出した環境が表現されています。全員が野心に燃え、卓越したエンジニアリングを追求し、前進に向けてひとつにまとまる環境です。私たちはこの共通の目標を胸に、彼の志を受け継ぐモデルを一丸となって作り続けています。McLaren Artura 1000GP by MSOは、そうしたレガシーの証しであり、記念すべき瞬間にMCL40とお客様とを意義深い形で結びつけるモデルです 」

マクラーレン・グループ・ホールディングスCEO、ニック・コリンズ

1000GPのグラフィックは、MSOの経験豊富な職人による優れた技術で、Arturaのボンネット、サイドボディ下部、ウィングミラー・ケーシングにあしらわれています。

また、フロント・スプリッターとリア・ディフューザーには、マクラーレンの過去のリバリーをインスピレーションとしたピンストライプのディテールがアクセントカラーで入っています。車内には、専用のメタリック・パパイヤカラーの記念プレートを装着し、そこにマクラーレン・レーシングの大記録が刻まれています。

マクラーレンの歴史は1963年に始まりました。ブルース・マクラーレンは、独立した少人数のクルーと共にチームを設立すると、迅速に動き、力を合わせ、よりよいものを築き上げるという明確な哲学を掲げました。それから60年以上を経た今もなお、同じマインドセットがビジネスを支え続けています。

マクラーレン・レーシングの1000回目のFormula 1出走は、史上2チーム目の快挙です。チームはその間に、コンストラクターズ・タイトル10回、200回を超える勝利を飾ってきました。この特別なArturaは、ここに至るまでのすべてのレースとチームワークに敬意を表するモデルです。

<オフィシャル画像> （11.6MB）

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マクラーレン・オートモーティブについて

マクラーレン・オートモーティブは、究極の軽量ハイパフォーマンス・スーパーカーを開発している企業です。2010年に設立され、マクラーレン・グループ・ホールディングスの一画を成しています。

マクラーレン・オートモーティブでは、イギリスのサリー州ウォーキングにあるマクラーレン・テクノロジー・センター（MTC）を本拠地に、世界で最も刺激的で魅力にあふれたベンチマークを作り出すという目標に果敢に挑んでいます。60年以上にわたってレースで本物のパフォーマンスを追求してきた歴史を糧に、史上屈指の驚くべきスーパーカーの数々を世に送り出してきました。

GTS、スーパーカー、モータースポーツ、アルティメットモデルのポートフォリオは、世界40の市場で販売されています。マクラーレン・レーシングの拠点でもあるMTCの敷地内にあるマクラーレン・プロダクション・センター（MPC）において、車両はすべて手作業で組み立てられています。

マクラーレン・グループ・ホールディングスについて

2025年4月に設立されたマクラーレン・グループ・ホールディングス・リミテッドは、CYVNのイギリスにおけるポートフォリオと投資を包括的に統括し、株主のビジョンを導く役割を果たしています。CYVN Holdingsは、アブダビを拠点とする先進的モビリティ推進・投資企業です。

マクラーレン・グループ・ホールディングスは、マクラーレン・オートモーティブのほか、これと最近統合された、CYVNのイギリスでのアンカー投資先であるForsevenも監督しています。また、新グループには、CYVNによるマクラーレン・レーシングの株式保有と、新たに設立されたマクラーレン・ライセンシングの事業も含まれます。

革新と卓越した技術で高い評価を得るマクラーレンは、イギリスで最大規模の独立企業です。

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